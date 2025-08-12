У резиденції американського президента офіційний портрет Барака Обами за наказом Дональда Трампа прибрали з почесного місця. Зображення перемістили в менш помітну локацію, закриту для відвідувачів.

Переміщення портретів сприймають як черговий прояв політичного протистояння. Про це інформує 24 Канал із посиланням на CNN.

Актуально Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Чому Трамп наказав прибрати портрет Обами?

Рішення про перенесення портрета ухвалив особисто Дональд Трамп. Такий наказ може свідчити про напружені стосунки, що зберігаються між політиками. Нещодавно він звинуватив Обаму та його команду в "державній зраді" під час виборів 2016 року. Такі заяви офіс Обами назвав "дивними" та "обурливими".

Для довідки: за усталеною традицією, портрети останніх президентів США розміщують на найбільш помітних місцях входу до резиденції, щоб їх могли бачити учасники офіційних заходів та відвідувачі.

Зображення Барака Обами в Білому домі переміщують вже вдруге за останні 5 місяців. У квітні його зняли з Гранд-фоє, замінивши картиною з образом Трампа під час замаху в Батлері, Пенсильванія.

Тепер же реалістичний портрет 44-го президента США Барака Обами перебуває у менш помітній локації – на верхівці Головних сходів резиденції. Побачити його зможуть лише члени президентської родини, частина персоналу та агенти Секретної служби США. Для туристів зображення залишиться невидимим.



Трамп прибрав портрет Обами з почесного місця / Фото Yeni Şafak

Поряд із зображенням Обами висять і портрети Джорджа Буша-молодшого та Джорджа Буша-старшого, з якими в нинішнього очільника Білого дому теж були непрості взаємини. Останній колись назвав Трампа "балакуном" і демонстративно проголосував за Гілларі Клінтон на виборах у 2016 році.

Нещодавно Дональд Трамп здивував публіку черговим нестандартним рішенням. Він вирішив поспілкуватися із журналістами з даху Білого дому.