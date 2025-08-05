Про це пише 24 Канал з посиланням на Rapid Response 47 та The Independent.
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Що відомо про "прогулянку" Трампа по даху Білого дому?
Президент США Дональд Трамп 5 серпня виліз на дах Білого дому. Американський лідер звідти спробував поспілкуватися з журналістами, які перебували внизу.
Представників ЗМІ зацікавило, що ж президент робить на даху та відразу запитали його про це.
Трохи обдивляюся,
– відповів Трамп репортерам.
Над одним із відео Rapid Response 47 вказав, що президент оглядав "свої проєкти з облаштування".
В The Independent пишуть, що американський президент вийшов на дах, аби оглянути місце масштабного розширення та реконструкції бальної зали Східного крила вартістю 200 мільйонів доларів.
"Все, що я роблю, фінансується мною, тому вам не потрібно турбуватися. Це внесено – так само, як і моя зарплата. Але ніхто ніколи про це не згадує", – висловився Трамп.