Про це пише 24 Канал з посиланням на Rapid Response 47 та The Independent.

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Що відомо про "прогулянку" Трампа по даху Білого дому?

Президент США Дональд Трамп 5 серпня виліз на дах Білого дому. Американський лідер звідти спробував поспілкуватися з журналістами, які перебували внизу.

Представників ЗМІ зацікавило, що ж президент робить на даху та відразу запитали його про це.

Трохи обдивляюся,

– відповів Трамп репортерам.

Над одним із відео Rapid Response 47 вказав, що президент оглядав "свої проєкти з облаштування".

В The Independent пишуть, що американський президент вийшов на дах, аби оглянути місце масштабного розширення та реконструкції бальної зали Східного крила вартістю 200 мільйонів доларів.

"Все, що я роблю, фінансується мною, тому вам не потрібно турбуватися. Це внесено – так само, як і моя зарплата. Але ніхто ніколи про це не згадує", – висловився Трамп.