Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чи буде Трамп балотуватися на третій термін?

Трамп заявив у вівторок, 5 серпня, що "ймовірно" не балотуватиметься на третій термін.

Я хотів би балотуватися. Я маю найкращі результати опитувань, які коли-небудь мав,

– сказав він, відповідаючи на запитання про таку можливість.

Водночас у виданні зауважили, що 22 поправка забороняє будь-кому бути обраним президентом більше ніж двічі. Це стосується також Трампа, попри те, що його два терміни не були послідовними.

Попри це, сам Трамп та його союзники неодноразово висловлювали думку, що він може обіймати посаду ще один термін.

"Є можливі способи, як Трамп міг би спробувати обійти цю заборону, зокрема скасування поправки або балотування на посаду віцепрезидента і подальше обіймання президентської посади", – зазначають у виданні.

Раніше Трамп відмовився виключати можливість третього терміну, заявивши NBC в березні, що "є способи" знову обійняти посаду, якщо він цього захоче.

Американці переважно схвалюють і підтримують президента Трампа та його політику "Америка понад усе". Як сказав президент, ще занадто рано про це думати, і він зосереджений на тому, щоб виправити всю шкоду, заподіяну Байденом, і зробити Америку знову великою,

– заявив тоді директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

Крім того, у офіційному магазині президента США вже продаються товари з написом "Трамп 2028".

До слова, раніше держсекретар Марко Рубіо зробив припущення, хто може стати наступним кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США у 2028 році. Він не виключає, що ним може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.