Пекін має свій інтерес у війні: експерт пояснив, що Китай отримує від Росії

Китай публічно демонструє нейтралітет щодо Росії та України. При цьому їм вигідно, аби війна і надалі тривала.

Про це 24 Каналу розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов. За його словами, Росія багато в чому тримається завдяки Китаю. Саме вони є основним торгівельним партнером для РФ. Водночас РФ – лише 10-ий партнер Китаю за обсягом торгівлі.

Яка мета Китаю?

Як наголосив Попов, Китай та Індія і надалі торгуватимуть з Росією, аби в неї було достатньо грошей на війну. Наразі вона є вигідною для цих країн.

Китай зацікавлений в тому, аби Росія була слабкою та контрольованою. Їм не потрібна ні перемога, ні програш РФ. Поки Росія воює, то залишається слабкою. Вона вимушена продавати дешевше нафту Китаю в обмін на ресурси. В такому випадку РФ є залежною від КНР,

– зазначив Попов.

Паралельно Китай розширює політичну та економічну присутність в Росії. Вони захоплюють підприємства та завозять мігрантів в прикордонні області. Фактично китайці контролюють там економіку, а подекуди й російські урядові інституції.

Яка позиція Китаю щодо війни в Україні: дивіться відео 24 Каналу

До того ж війна в Україні послаблює як Сполучені Штати, так і Європейський Союз. Трамп втрачає репутацію зі своїми невдалими намаганнями домовитися. А економіка ЄС слабне через війну.

Чим слабша економіка ЄС, тим більше китайського товару туди поїде. А Китай любить туди продавати. У них зараз ціль номер один – пробитися на європейський ринок у всіх галузях. Тому ця війна в усіх аспектах вигідна Китаю. Вони хочуть, аби війна тривала та затягувала весь світ в болото, якому потім Китай буде все продавати,

– зауважив Попов.