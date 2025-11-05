В Угорщині заявили, що Європарламент "атакує" її через небажання допомагати Україні зброєю

Угорщина розцінила рішення Європарламенту підтримати звіт щодо процедури за статтею 7 Договору про ЄС проти Угорщини як політично вмотивований тиск. Там це пов'язують з відмовою надавати збройну підтримку Україні.

Про це заявила євродепутатка від правлячої партії "Фідес" Кінга Гал, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Шкода, якщо це нічого не означає, – Орбан обурився "невдячності" Зеленського

У чому в Угорщині звинуватили Європарламент?

За словами Гал, ухвалення звіту комітетом Європарламенту з громадянських свобод є черговим "ганебним кроком" у багаторічній кампанії проти Угорщини.

Сьогодні комітет Європарламенту проголосував за звіт щодо процедури за статтею 7 проти Угорщини. Це ще один ганебний крок у серії політично мотивованих атак проти Угорщини, що тривають вже багато років,

– написала вона у соцмережі.

Євродепутатка також повідомила, що політична група "Патріоти за Європу", до якої входить "Фідес", планує подати поправки до звіту, аби "викрити політичну упередженість" цього документа.

Вона вважає, що "Угорщина зазнає атак через відмову надсилати зброю в Україну, не допускати нелегальних мігрантів до країни та не впроваджувати гендерну ідеологію в школи".

На її думку, процедура за статтею 7 – "безпідставна та нескінченна" – стане ганьбою для історії Євросоюзу.

Комітет Європарламенту 5 листопада схвалив проміжний звіт щодо ситуації з верховенством права в Угорщині. Документ є частиною процесу, розпочатого ще у 2018 році через систематичні порушення демократичних принципів і цінностей ЄС урядом Віктора Орбана.

Остаточне обговорення і голосування резолюції на основі цього звіту заплановано на 24 листопада під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі.

Згідно зі статтею 7 Договору про ЄС, у разі підтвердження серйозних порушень країна-член може тимчасово втратити частину своїх прав, включно з правом голосу.

Трамп може переконати Орбана зняти вето на вступ України до ЄС