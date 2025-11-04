А також перерахував підтримку, яку Угорщина надала Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії – від прийняття біженців до постачання електроенергії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Орбана.

Що сказав Орбан про Зеленського?

За словами угорського прем'єра, наразі Угорщина витратила 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям.

Шкода, якщо це нічого не означає для президента Зеленського,

– написав він.

Орбан також додав, що внесок Будапешту є й у коштах, які виділяє Україні Європейський Союз – хоча "ми не раді цьому".

Окрім цього, він підкреслив, що Угорщина нічого винна Україні, адже Україна не захищає Угорщину від когось чи чогось і Будапешт нібито ніколи не буде про таке просити, тому що "безпека Угорщини гарантується національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є".

Угорський премʼєр вкотре повторив, що вступ України в ЄС "призведе до війни в Європі й виведення грошей угорців до України", тому Угорщина виступатиме проти членства держави в ЄС. На думку Орбана, Євросоюз повинен лише укласти стратегічне партнерство з Україною.

Ставлення Орбана до війни в Україні: коротко про головне