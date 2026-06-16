Нові правила: у ЄС допустили обмеження права вето для нових членів

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз може передбачити нові механізми контролю для країн, які вступатимуть до блоку. Серед можливих змін обговорюється і питання права вето для нових держав-членів.

Про це Кос заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі, відповідаючи на запитання про те, чи може Україна бути позбавлена права вето після вступу до Євросоюзу, пише "Європейська правда".

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Що може означати обмеження права вето для нових членів ЄС?

За словами Кос, наразі передчасно говорити про конкретні рішення щодо України, оскільки спочатку необхідно дійти до етапу укладення договору про вступ. Водночас вона наголосила на важливості створення механізмів, які гарантуватимуть дотримання новими країнами-членами європейських правил і зобов'язань у довгостроковій перспективі.

Єврокомісарка зазначила, що ЄС уже працює над підготовкою нового покоління договорів про вступ, зокрема у контексті переговорів із Чорногорією. Ці угоди можуть містити додаткові запобіжники для забезпечення стабільного функціонування Союзу після його розширення.

Ми матимемо нові запобіжники, які забезпечуватимуть саме те, про що йдеться,

– пояснила Кос.

Вона додала, що умови вступу та можливі обмеження обговорюватимуться індивідуально з кожною країною-кандидатом під час підготовки відповідних договорів про приєднання до ЄС.

Європейські лідери підтримують вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна в перспективі має стати членом Європейського Союзу, наголосивши на значному прогресі Києва у проведенні реформ. Він підкреслив, що Україна захищає не лише власну свободу, а й безпеку всієї Європи, а досягнення миру можливе лише шляхом переговорів за участі України, Росії, США та європейських країн.

Мерц також запропонував надати українським представникам можливість брати участь у дискусіях Європарламенту без права голосу. Водночас він зазначив, що повноправне членство України в ЄС залежатиме від виконання всіх необхідних критеріїв вступу, а підтримка Києва з боку Євросоюзу триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Своєю чергою президент Естонії Алар Каріс висловив підтримку якнайшвидшому просуванню України до членства в ЄС і НАТО. Він наголосив, що європейські обіцянки щодо України мають підкріплюватися конкретними діями, а міжнародний тиск на Росію необхідно посилювати.