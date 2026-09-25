"Жорстоко й безвідповідально": президент Кореї розкритикував Україну через полонених з КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через публічну заяву України про передачу Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї. За його словами, оприлюднення цієї інформації порушило попередні домовленості про конфіденційність та може створити загрозу для безпеки людей.

Як повідомляє видання The Korea Times, південнокорейський лідер оприлюднив свою позицію у соцмережі X, заявивши про недоцільність публічного висвітлення цієї процедури.

Як у Сеулі розкритикували Україну?

"Було доречно з усіх боків не розголошувати це, враховуючи численні проблеми, які могло б спричинити оприлюднення, і ми домовились так і робити", – зазначив Лі Чже Мьон.

Глава держави підкреслив, що питання передачі військових є надзвичайно чутливим і здатне безпосередньо вплинути на дипломатію, національну безпеку та загальну обстановку на Корейському півострові.

Саме через ризик дипломатичних ускладнень Сеул і Київ початково узгодили повністю закритий формат процедури. Обговорення процесу тривало відтоді, як самі полонені висловили бажання переїхати до Південної Кореї.

Офіційні органи в Сеулі тривалий час утримувалися від підтверджень їхнього прибуття, побоюючись за долю самих бійців та їхніх родичів, які залишаються під контролем північнокорейського режиму.

Реагуючи на критику щодо угоди про таємність, Лі Чже Мьон назвав публічне розкриття подібних відомостей "жорстоким і безвідповідальним" кроком.

Втім, наприкінці своєї заяви президент Південної Кореї висловив сподівання на якнайшвидше завершення воєн, які забирають життя мирних людей.

Позиція Києва та міжнародний контекст

У відповідь на запит агентства Yonhap українська сторона пояснила, що розкрила виключно факт передачі полонених без жодних технічних чи логістичних подробиць.

На думку представників України, повна секретність навколо цієї події викликала б зайві підозри та запитання.

Заява південнокорейського президента з'явилася наступного дня після виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де він публічно оголосив про передачу двох північнокорейських бійців Сеулу.

Як раніше повідомляло видання Bloomberg, близько 25 тисяч громадян КНДР можуть залучатися до збирання безпілотників на території Росії, зокрема в Алабузі, де їх маскують під студентів задля обходу санкцій.

Крім того, північнокорейський лідер Кім Чен Ин неодноразово заявляв про наміри розширювати та поглиблювати військову співпрацю з Кремлем.