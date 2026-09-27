Президент Сербії іде у відставку

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що йде у відставку. Він заявив, що настав "час рішень" та нового етапу для країни.

Про це пише Blic.

Вучич підбив підсумки президенства

Вучич подякував громадянам за довіру, яку вони двічі висловлювали йому на президентських виборах.

Таким чином, ви доручили мені найвищий обов’язок і відповідальність, які може отримати людина. Сьогодні, шановні громадяни, той день, коли я подаю заяву про відставку, і востаннє як Президент Республіки я спробую не турбувати вас цифрами, або принаймні не вдвічі менше, ніж міг би, але сказати кілька слів про новий розділ, який чекає на Сербію, і що мають зробити ті, хто отримує довіру народу,

– сказав сербський лідер у зверненні.

Зокрема, серед своїх здобутків він назвав зниження рівня заборгованості країни. За словами Вучича, Сербія має вдвічі менше боргів, ніж найрозвиненіші країни Євросоюзу.

У своїй промові він також заявив, що Сербія має захищати своїх людей у Косові та Метохії.

Лідер Сербії також окремо відзначив відкриття понад 300 іноземних і вітчизняних виробництв.

Крім того, напередодні відставки він ухвалив рішення про помилування 49 осіб, 23 з яких "пов'язані з подіями останніх півтора року".

Водночас Вучич готується до участі у парламентських виборах, які відбудуться наприкінці жовтня. Він очолюватиме виборчий список "Александар Вучич – Єдина Сербія" та у разі перемоги може стати прем'єр-міністром.

На посаді президента Сербії Вучич був з 2017 року. Згідно з Конституцією країни, після відставки лідера президентські вибори мають бути призначені протягом 60 днів.