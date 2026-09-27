Про це пише Blic.

Вучич про свою відставку

Вучич подякував громадянам за довіру, яку вони двічі висловлювали йому на президентських виборах.

Таким чином, ви доручили мені найвищий обов’язок і відповідальність, які може отримати людина. Сьогодні, шановні громадяни, той день, коли я подаю заяву про відставку, і востаннє як Президент Республіки я спробую не турбувати вас цифрами, або принаймні не вдвічі менше, ніж міг би, але сказати кілька слів про новий розділ, який чекає на Сербію, і що мають зробити ті, хто отримує довіру народу,

– сказав сербський лідер у зверненні.

Зокрема, серед своїх здобутків він назвав зниження рівня заборгованості країни. За словами Вучича, Сербія має вдвічі менше боргів, ніж найрозвиненіші країни Євросоюзу.

Водночас Вучич готується до участі у парламентських виборах, які відбудуться наприкінці жовтня. Він очолюватиме виборчий список "Александар Вучич – Єдина Сербія" та у разі перемоги може стати прем'єр-міністром.

На посаді президента Сербії Вучич був з 2017 року. Згідно з Конституцією країни, після відставки лідера президентські вибори мають бути призначені протягом 60 днів.