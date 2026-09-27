Об этом пишет Blic.

Вучич подвел итоги президентства

Вучич поблагодарил граждан за доверие, которое они дважды выражали ему на президентских выборах.

Таким образом, вы поручили мне высшую обязанность и ответственность, которые может получить человек. Сегодня, уважаемые граждане, тот день, когда я подаю заявление об отставке, и в последний раз как Президент Республики я постараюсь не беспокоить вас цифрами, или по крайней мере не вдвое меньше, чем мог бы, но сказать несколько слов о новом разделе, который ждет Сербию, и что должны сделать те, кто получает доверие народу,

– сказал сербский лидер в обращении.

В частности, среди своих достижений он назвал понижение уровня задолженности страны. По словам Вучича, Сербия имеет вдвое меньше долгов, чем самые развитые страны Евросоюза.

В своей речи он также заявил, что Сербия должна защищать своих людей в Косово и Метохии.

Лидер Сербии также особо отметил открытие более 300 иностранных и отечественных производств.

Кроме того, накануне отставки он принял решение о помиловании 49 человек, 23 из которых "связаны с событиями последних полутора лет".

В то же время Вучич готовится к участию в парламентских выборах, которые состоятся в конце октября. Он будет возглавлять избирательный список "Александар Вучич - Единая Сербия" и в случае победы может стать премьер-министром.

На должности президента Сербии Вучич был с 2017 года. Согласно Конституции страны после отставки лидера президентские выборы должны быть назначены в течение 60 дней.