Среди них – президенты Румынии и Сербии, а также премьер-министр Польши. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Что известно о встрече с Туском?

Во время саммита С8 Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Глава государства призвал Варшаву и Киев объединиться перед лицом общей угрозы.

Украина и Польша – сильные соседи, друзья и партнеры, и общий враг у нас один. Сегодня прежде всего говорили о том, как важно сохранять наше единство и вместе работать для того, чтобы остановить эту войну,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Польшу за новый пакет помощи и отметил, что это важный шаг поддержки, который украинцы ценят. Президент Украины отметил, что Киев готов делиться с Варшавой опытом и открыт для взаимовыгодного сотрудничества. Зеленский подчеркнул, что так и нужно строить отношения между государствами и в дальнейшем.

Также политики говорили о дальнейшем развитии Карпатской инициативы, о возможностях, которые саммит может предоставить для всех государств региона.

О чем Зеленский говорил с Даном?

Также во время саммита "Карпатской восьмерки" Зеленский провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном.

Благодарен за то, что между нами активный диалог и содержательное сотрудничество. Сегодня мы расширяем ее еще одним измерением – региональным, с фокусом на наших общих Карпатах. И это значительный потенциал для экономики, но и для безопасности и более глубоких связей между людьми,

– отметил украинский лидер.

По его словам, стороны обсудили, в каких проектах могут помочь друг другу. Среди них, программа SAFE, совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы. Еще одним важным вопросом была безопасность в Черном море. Президент Украины поблагодарил румынский коллегу за поддержку Карпатской инициативы и последовательную помощь.

Что известно о разговоре с Вучичем?

Кроме того, Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на Карпатском саммите.

Благодарен за то, что Сербия присоединилась к этому формату. Важно развивать его так, чтобы каждое государство региона находило для себя нужные экономические и безопасные возможности,

– заявил глава государства.

Он добавил, что политики вместе с другими лидерами примут участие в первом Карпатском бизнес-форуме. Также Зеленский на Вучич обсудили договоренности, которых, по словам президента Украины, они добились во время его визита в сербскую столицу. Киев и Белград обсуждали вопросы евроинтеграции и российских обстрелов Украины.

Отметим, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сначала планировал приехать на встречу, однако в последний момент изменил свои планы. Еще в четверг, 17 сентября, он говорил о том, что прибудет в Украину.

По словам Владимира Зеленского, новый формат должен усилить взаимодействие государств Карпатского региона и создать дополнительный механизм сотрудничества на уровне Европейского Союза. В качестве основных направлений называют: безопасность, энергетику, развитие логистики, трансграничное экономическое сотрудничество и поддержку общин.