Президент США Дональд Трамп провів онлайн-зустріч з президентом Володимиром Зеленським та європейським лідером. Американський лідер в ході розмови повідомив, що під час зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним планує обговорити припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Фрідріха Мерца.

Що Трамп буде обговорювати із Путіним під час зустрічі?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що під час розмови Трампа з Зеленським та європейськими лідерами обговорювалося питання припинення вогню.

Президент Трамп хоче це поставити пріоритетом у п’ятницю під час зустрічі з Путіним. Я сподіваюся, що дійде до певного узгодження, бо за попередні три роки всі розмови з ним приводили до посилення військової відповіді,

– заявив Мерц.

Він додав, що Трамп пообіцяв після переговорів з Путіним повідомити про їхні результати президенту Зеленському та європейським лідерам.

"Після зустрічі з Путіним він (Трамп – 24 Канал) поговорить із Володимиром Зеленським і проінформує глав європейських держав. Ми сподіваємося на певний рух, на те, що буде мир в Україні", – резюмував канцлер.