Ввечер 9 серпня тисячі людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, протестуючи проти планів прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху щодо подальшої ескалації майже дворічного конфлікту в секторі Гази. Учасники вимагали негайного завершення бойових дій та звільнення заручників.

Днем раніше офіс прем'єр-міністра заявив, що кабінет безпеки, невелика група високопоставлених міністрів, вирішила захопити місто Газа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про протести в Ізраїлі проти ескалації у війні з ХАМАС?

Це не просто військове рішення. Це може бути смертним вироком для людей, яких ми найбільше любимо,

– наголосила на мітингу Лішай Міран Лаві, дружина заручника Омрі Мірана.

Вона звернулась до президента США Дональда Трампа з проханням втрутитися та зупинити війну.

Опитування показують, що переважна більшість ізраїльтян підтримує негайне припинення вогню для визволення приблизно 50 заручників, які, за даними Ізраїлю, ще залишаються в Газі. Приблизно 20 з них можуть бути живими. Рішення про розширення військових дій вже отримало осуд як в Ізраїлі, так і з боку деяких європейських союзників. Очікується, що у неділю його може схвалити повний склад уряду.

Більшість попередніх звільнень заручників відбулася завдяки дипломатичним переговорам, однак перемовини про припинення вогню у липні провалилися.

"Вони (уряд) фанатики. Вони роблять те, що суперечить інтересам країни", – заявив 69-річний Рамі Дар.

За оцінками організаторів, у суботньому протесті взяли участь понад 100 тисяч людей. Дехто тримав ізраїльські прапори та портрети заручників, інші – плакати із закликами зупинитися або нагадуваннями про загибель мирних жителів Гази.

З початку війни, спричиненої нападом ХАМАС 7 жовтня 2023 року, загинули близько 1200 людей в Ізраїлі, а 251 особа була захоплена та вивезена до Гази. Відтоді в секторі загинуло понад 400 ізраїльських військових. Міністерство охорони здоров’я Гази повідомляє, що за час бойових дій там загинули понад 61 тисяча палестинців, зокрема щонайменше 39 за останню добу.

Частина ультраправих союзників Нетаньяху закликає до повного захоплення території Гази, попри попередження армії про загрозу заручникам. Міністр Бецалель Смотрич навіть виступив за анексію значної частини анклаву. Сам Нетаньяху в інтерв’ю Fox News заявив, що Ізраїль прагне встановити контроль над усією Газою, але не має наміру утримувати її.

У заяві з офісу прем'єр-міністра йдеться, що військові візьмуть місто Газа, але прямо не уточнюється, чи захоплять ізраїльські війська весь анклав.