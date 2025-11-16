У Мексиці спалахнули протести: тисячі людей штурмували президентську резиденцію
- У Мексиці тисячі людей протестували та штурмували президентську резиденцію через вбивство мера міста Уруапан Карлоса Мансо.
- Під час зіткнень з поліцією постраждали щонайменше 120 людей, з яких 100 – силовики.
У Мексиці тисячі людей протестували та штурмували президентську резиденцію. Приводом стало вбивство мера міста Уруапан Карлоса Мансо.
Мансо активно боровся з наркозлочинністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Дивіться також Напруження зростає: США відновлюють занедбану військову базу біля Венесуели і не тільки
Що відомо про протести у Мексиці?
Мера міста Уруапан Карлоса Мансо вбили на початку листопада. Його застрелили під час святкування "Дня мертвих" просто посеред міської площі.
Протестувальники скандували "Шейнбаум – наркопрезидент". Вони вимагали від влади почати боротьбу з наркокартелями та корупцією. Пізніше до них приєдналися і старші представники опозиції. Протестувальники намагалися прорватися до президентської резиденції.
У ході зіткнень з поліцією постраждали щонайменше 120 людей, з яких 100 – силовики.
Протест у Мехіко: дивіться відео
У Мексиці спалахнули протести: дивіться відео
Протестувальники намагалися прорватися до резиденції Шейнбаум: дивіться відео
Президентка Мексики зазнала домагань просто на вулиці
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зазнала домагань просто на вулиці під час публічного заходу. Вона подала позов до суду проти нападника.
Інцидент викликав обговорення безпеки державної глави, адже вона відмовилася створювати президентську гвардію. Нападника вже заарештували.