У Мексиці спалахнули протести: тисячі людей штурмували президентську резиденцію

У Мексиці тисячі людей протестували та штурмували президентську резиденцію. Приводом стало вбивство мера міста Уруапан Карлоса Мансо.

Мансо активно боровся з наркозлочинністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Що відомо про протести у Мексиці?

Мера міста Уруапан Карлоса Мансо вбили на початку листопада. Його застрелили під час святкування "Дня мертвих" просто посеред міської площі.

Протестувальники скандували "Шейнбаум – наркопрезидент". Вони вимагали від влади почати боротьбу з наркокартелями та корупцією. Пізніше до них приєдналися і старші представники опозиції. Протестувальники намагалися прорватися до президентської резиденції.

У ході зіткнень з поліцією постраждали щонайменше 120 людей, з яких 100 – силовики.

Протест у Мехіко: дивіться відео

У Мексиці спалахнули протести: дивіться відео

Протестувальники намагалися прорватися до резиденції Шейнбаум: дивіться відео

