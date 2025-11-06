Вона заявила, що раніше вже зазнавала домагань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais та Associated Press.

Що відомо про домагання до президентки Мексики?

Інцидент стався 4 листопада, коли Шейнбаум виходила зі свого офісу й вирушила пішки до Міністерства народної освіти. Уздовж маршруту до неї підходили люди, щоб зробити фото або привітатися.

На відео, знятому очевидцями, видно, як невідомий чоловік підійшов до президентки, обійняв її за плечі, спробував поцілувати в шию і торкнувся її тіла. Інцидент припинився лише після того, як керівник служби супроводу Хуан Хосе Рамірес Мендоса став між президенткою та нападником. Шейнбаум після цього спокійно сказала присутнім: "не хвилюйтеся".

Чоловік домагався до президентки Мексики: дивіться відео

Подія знову викликала дискусії щодо безпеки глави держави, адже Шейнбаум, як і її попередник Андрес Мануель Лопес Обрадор, відмовилася створювати президентську гвардію для своєї охорони.

Згідно з мексиканським кримінальним кодексом, будь-який фізичний контакт без згоди може вважатися сексуальними домаганнями, що карається ув’язненням на строк від одного до п’яти років.

Шейнбаум подала позов до суду. Вона пояснила, що відчула обов’язок подати скаргу, адже "якщо це роблять із президенткою, то що тоді буде з усіма молодими жінками в нашій країні?"

Вона розповіла, що в 12 років вже зазнавала домагань у громадському транспорті, коли їхала до школи.

Президентка також закликала владу мексиканських штатів переглянути свої закони й процедури, щоб спростити жінкам можливість повідомляти про випадки домагань, і наголосила, що мексиканці мають почути "чітке й гучне "ні": особистий простір жінок не можна порушувати".

Мерка Мехіко Клара Бругада повідомила, що чоловіка, який вчинив домагання, уже заарештували.

На тлі інциденту Секретаріат у справах жінок, створений її адміністрацією, опублікував заяву, у якій визнав, що "на жаль, жодна жінка не застрахована від сексуальних домагань" у Мексиці. Згідно з даними мексиканського Національного інституту статистики та географії (INEGI), 45% жінок у Мексиці ставали жертвами вуличних домагань.

