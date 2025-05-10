Тоді дівчина була в музеї й вирішила придбати виріб з дерева, який колись мала, але втратила при переїзді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Круківську.

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Що відомо про домагання у "Шевченківському гаю"

За словами Юлії, у день, коли до неї домагався працівник музею, вона підійшла до хати, щоб купити виріб. Поруч були діти та дорослі відвідувачі. Він сказав, що ці палички, які вона хотіла придбати, не в хаті, а в майстерні. Разом з дітьми дівчина пішла слідом, щоб подивитися на різні предмети, що там зберігаються.

Згодом всі відвідувачі пішли з двору і залишилась лише вона. Юлія каже, що тоді почала спілкуватися з працівником "Шевченківського гаю" Ярославом про його вироби та розповідала про свою дослідницьку роботу.

Усе це відбувалося надворі. Проте трохи згодом він запропонував випити 50 грамів горілки в хаті.

Ми зайшли до хати. Він налив дві чарки горілки, дістав печиво для закуски та дав мені чарку і печиво. Випили. Я стояла біля столу в центрі хати, він біля вікна. Тоді він сказав "давайте обійматися" і пішов на мене, обняв і почав дуже сильно притулятися до мене,

– розповідає Юлія.

Вона додає, що чоловік притулявся до неї своїми статевими органами та казав, що вона "худенька, гарненька дівчинка". Юлії вдалося вирватись. За її словами, після цього чоловік кричав їй вслід: "Вибач, всяке буває", "Гарного дня, не ображайся".

У музеї відреагували на ситуацію та назвали цей випадок безпрецедентним. У "Шевченківському гаю" заявили, що для них важливо, аби кожен у їхньому закладі почувався безпечно. Саме тому за фактом звернення розпочато службове розслідування.

Музей у цьому випадку не є бездіяльним, ми керуємося вимогами чинного законодавства: ми на зв’язку з заявницею, також працює спеціально створена комісія, а працівника буде відсторонено від роботи до моменту з’ясування усіх обставин,

– кажуть у музеї.

Там також просять відвідувачів у разі виникнення конфліктних ситуацій під час відвідування музею негайно звертатися до адміністраторів чи охорони, фіксувати випадки неетичної поведінки та, у разі загрози безпеці або вчинених правопорушень викликати поліцію.

До слова, раніше актори Молодого театру зі сцени нагадали про звинувачення режисера Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. Вони закликали громадськість не толерувати насильство і підтримати їх у боротьбі.