Она заявила, что ранее уже подвергалась домогательствам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais и Associated Press.

Что известно о домогательствах к президенту Мексики?

Инцидент произошел 4 ноября, когда Шейнбаум выходила из своего офиса и отправилась пешком в Министерство народного образования. Вдоль маршрута к ней подходили люди, чтобы сделать фото или поздороваться.

На видео, снятом очевидцами, видно, как неизвестный мужчина подошел к президенту, обнял ее за плечи, попытался поцеловать в шею и коснулся ее тела. Инцидент прекратился только после того, как руководитель службы сопровождения Хуан Хосе Рамирес Мендоса стал между президентом и нападающим. Шейнбаум после этого спокойно сказала присутствующим: "не волнуйтесь".

Мужчина домогался к президенту Мексики: смотрите видео

Событие вновь вызвало дискуссии о безопасности главы государства, ведь Шейнбаум, как и ее предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказалась создавать президентскую гвардию для своей охраны.

Согласно мексиканскому уголовному кодексу, любой физический контакт без согласия может считаться сексуальными домогательствами, что наказывается заключением на срок от одного до пяти лет.

Шейнбаум подала иск в суд. Она объяснила, что почувствовала обязанность подать жалобу, ведь "если это делают с президенткой, то что тогда будет со всеми молодыми женщинами в нашей стране?"

Она рассказала, что в 12 лет уже подвергалась домогательствам в общественном транспорте, когда ехала в школу.

Президент также призвала власти мексиканских штатов пересмотреть свои законы и процедуры, чтобы упростить женщинам возможность сообщать о случаях домогательств, и подчеркнула, что мексиканцы должны услышать "четкое и громкое "нет": личное пространство женщин нельзя нарушать".

Мэр Мехико Клара Бругада сообщила, что мужчину, который совершил домогательства, уже арестовали.

На фоне инцидента Секретариат по делам женщин, созданный ее администрацией, опубликовал заявление, в котором признал, что "к сожалению, ни одна женщина не застрахована от сексуальных домогательств" в Мексике. Согласно данным мексиканского Национального института статистики и географии (INEGI), 45% женщин в Мексике становились жертвами уличных домогательств.

