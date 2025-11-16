Мансо активно боролся с наркопреступностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Что известно о протестах в Мексике?

Мэра города Уруапан Карлоса Мансо убили в начале ноября. Его застрелили во время празднования "Дня мертвых" прямо посреди городской площади.

Протестующие скандировали "Шейнбаум – наркопрезидент". Они требовали от властей начать борьбу с наркокартелями и коррупцией. Позже к ним присоединились и старшие представители оппозиции. Протестующие пытались прорваться к президентской резиденции.

В ходе столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 120 человек, из которых 100 – силовики.

