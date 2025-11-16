Мансо активно боролся с наркопреступностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
Смотрите также Напряжение растет: США восстанавливают заброшенную военную базу возле Венесуэлы и не только
Что известно о протестах в Мексике?
Мэра города Уруапан Карлоса Мансо убили в начале ноября. Его застрелили во время празднования "Дня мертвых" прямо посреди городской площади.
Протестующие скандировали "Шейнбаум – наркопрезидент". Они требовали от властей начать борьбу с наркокартелями и коррупцией. Позже к ним присоединились и старшие представители оппозиции. Протестующие пытались прорваться к президентской резиденции.
В ходе столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 120 человек, из которых 100 – силовики.
Протест в Мехико: смотрите видео
В Мексике вспыхнули протесты: смотрите видео
Протестующие пытались прорваться к резиденции Шейнбаум: смотрите видео
Президент Мексики подверглась домогательствам прямо на улице
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подверглась домогательствам прямо на улице во время публичного мероприятия. Она подала иск в суд против нападающего.
Инцидент вызвал обсуждение безопасности государственной главы, ведь она отказалась создавать президентскую гвардию. Нападающего уже арестовали.