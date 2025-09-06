У Сербії поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти студентів та опозиційних активістів. Вони вийшли на вулиці з вимогою дострокових виборів та відставки президента Александра Вучича.

Масштабні протести відбулися у місті Нові-Сад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Дивіться також "Захистіть права військових": у Києві мітингують проти посилення покарання за СЗЧ Що відомо про масові протести у Сербії 5 вересня? Масові протести відбулися ввечері 5 вересня в місті Нові-Сад і переросли у сутички зі спецпризначенцями. Правоохоронці намагалися розігнати натовп, що зібрався біля державного університету з плакатами: "Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів" та "Студенти мають одну термінову вимогу: оголосіть вибори". Лунали вигуки "Вучич, йди геть!". Сутички почалися біля факультету філософії, де протестувальники запалили фаєри. У відповідь поліція застосувала спецзасоби й відтіснила мітингарів. Протести у Сербії: дивіться відео Протести у Нові-Сад: дивіться відео Протести у Сербії: що відомо Хвиля протестів у Сербії триває вже кілька місяців. Її поштовхом стала трагедія в листопаді 2024 року – обвал даху на оновленому залізничному вокзалі, що забрав життя 16 людей. Опозиція звинувачує владу в корупції, яка, на їхню думку, призвела до катастрофи.

Нещодавно ситуація ще більше загострилася після подій 13 серпня, коли під час зіткнень постраждали десятки цивільних і правоохоронців.