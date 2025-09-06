В Сербии прошли масштабные протесты за отставку Вучича: полиция жестко разогнала митингующих
- В Сербии состоялись массовые протесты с требованием досрочных выборов и отставки президента Вучича, во время которых полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
- Протесты связаны с трагедией 2024 года, когда обвал крыши на вокзале унес жизни 16 человек, что оппозиция приписывает коррупции власти.
- Стычки в Нови-Сад отметились зажиганием файеров протестующими и активным противостоянием с правоохранителями у факультета философии.
В Сербии полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против студентов и оппозиционных активистов. Они вышли на улицы с требованием досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича.
Масштабные протесты прошли в городе Нови-Сад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что известно о массовых протестах в Сербии 5 сентября?
Массовые протесты состоялись вечером 5 сентября в городе Нови-Сад и переросли в столкновения со спецназовцами. Правоохранители пытались разогнать толпу, собравшуюся возле государственного университета с плакатами: "Мы не хотим блокад, мы хотим выборов" и "Студенты имеют одно срочное требование: объявите выборы". Раздавались возгласы "Вучич, иди вон!".
Стычки начались возле факультета философии, где протестующие зажгли файеры. В ответ полиция применила спецсредства и оттеснила митингующих.
Протесты в Сербии: что известно
- Волна протестов в Сербии продолжается уже несколько месяцев. Ее толчком стала трагедия в ноябре 2024 года – обвал крыши на обновленном железнодорожном вокзале, унесший жизни 16 человек. Оппозиция обвиняет власть в коррупции, которая, по их мнению, привела к катастрофе.
- Недавно ситуация еще больше обострилась после событий 13 августа, когда во время столкновений пострадали десятки гражданских и правоохранителей.