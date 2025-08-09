Європа та Україна погодили пропозицію щодо умов припинення вогню. Вона має слугувати основою для майбутньої зустрічі на Алясці 15 серпня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal. Зазначається, що пропозиція вивести Сили оборони України з Донецької області була відхилена.

Про що йдеться в українському плані закінчення війни?

План був розроблений Україною та європейськими урядами, включаючи Велику Британію, Німеччину та Францію, після того, як Путін зажадав значних територіальних поступок під час нещодавньої зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткоффом.

Документ показали особисто віцепрезиденту США Джей Ді Венсу на зустрічі у Великій Британії 9 серпня. Дистанційно до саміту також долучилися Марко Рубіо, Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Мета Європи – провести спільну червону лінію з Україною, яка, за словами офіційних осіб, має застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які борються за свою свободу та безпеку… Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки це стосується їхньої безпеки,

– пише видання.

У документі, представленому США, вказано, що перед будь-якими іншими кроками мирного врегулювання треба досягти припинення вогню.

Також зазначено, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших.

Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій,

– наголосив один із європейських чиновників.

У WSJ також цитують кількох інших представників Європи, за словами яких, якщо Україна передасть всю Донецьку область Росію, то Москва повинна вивести свої війська з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Окрім того, у плані зазначено, що будь-які територіальні поступки України повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки, зокрема, членством у НАТО.

Нагадаємо, що раніше у Єврокомісії підтвердили, що Європа виступає за мирні переговори та буде підтримувати незалежні рішення, які прийматиме Україна.