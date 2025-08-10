Володимир Путін напередодні зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном. Очільник Кремля мав проінформувати Пекін про хід переговорів між Москвою та Вашингтоном, а запевнив у тому, що Росія буде і далі підтримувати тісний зв'язок з Китаєм.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив у розмові з 24 Каналом, що Кремль має критичну залежність від КНР. Також Китай є ключовим фактором російсько-української війни.

До теми У Китаї підтримали переговори Росії та України та висловили свою позицію щодо війни

Як Китай допомагає Росії продовжувати воювати?

Харитонов наголосив, що війна в Україні почалася і триває саме через підтримку і бажання Пекіна. Тому Путіну і Сі було про що поговорити з огляду на майбутню зустріч на Алясці.

Що відбуватиметься на зустрічі Трампа та Путіна, наразі не знає ніхто, крім росіян. Однак вони в усьому обмеженні волею Сі Цзіньпіна. Якщо він захоче продовжувати війну, вона продовжуватиметься,

– пояснив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

З іншого боку, чи зможе Дональд Трамп якимось чином перехопити вплив на Росію? Також відкрите питання, які в нього будуть пропозиції за межами російської війни в Україні.

Важливо розуміти, що Сі Цзіньпін з самого початку був в курсі всіх планів росіян. Згадаймо криваву Олімпіаду в Пекіні у 2022 році, коли Путін туди прибув та підписав протокол з лідером Китаю,

– підкреслив він.

Сі Цзіньпін, нагадав Харитонов, пообіцяв йому тоді безлімітну дружбу. Також він виступив з офіційною заявою, що Китай проти вступу України до НАТО.

Відтоді, за його словами, мало що змінилося. КНР розпочала надавати Росії всебічну поміч – технологічну, фінансову. І наразі Росія існує завдяки Китаю. Її економіка і військово-промисловий комплекс залежить від нього.

Китай жодного разу росіян в цьому не обмежував, тільки посилював підтримку. Це виражається у майже безлімітній кількості озброєння та інновацій. Сьогодні Росія багато в чому має домінацію та на полі бою, зокрема у дронах. А це китайські компоненти, мікроелектроніка,

– наголосив Артур Харитонов.

Українські Сили оборони, за його словами, ледь не щотижня фіксують нові факти того, наскільки серйозно російська військова техніка складається з китайської допомоги. Зокрема, у "Шахедах", які останніми місяцями тероризували українські міста, вже понад 65% компонентів є китайськими.

Тому зустріч, яка відбудеться на Алясці, покаже, на думку Харитонова, куди все рухається.