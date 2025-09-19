Мільйонні втрати, майже застигла лінія фронту і понад три роки боїв– очевидним є те, що у війні в Україні Володимира Путіна важко назвати тріумфатором. Водночас неможливо заперечити той факт, що очільник Кремля вже здобув низку перемог глобального характеру.

Передусім, російський диктатор успішно наближається до своїх початкових цілей: покласти край глобальному домінуванню США та зруйнувати світовий порядок після Другої світової війни, передає 24 Канал із посиланням на The Hill.

Дивіться також Трамп повертає США у часи "червоної паніки": FT пояснив, у чому небезпека

Чому Путін виграє Третю світову війну?

Сьогодні ефективність НАТО опинилося під питанням, а Рада Безпеки ООН не здатна забезпечити глобальний мир. Ця нова ситуація дозволяє Путіну та китайському лідеру Сі Цзіньпіну формувати багатополярний світ.

Знаковою стала зустріч диктаторів у Китаї на початку вересня. Тоді Пекін представив документ під назвою "Ініціатива глобального управління". У ньому висловлена пропозиція створити новий світовий порядок Глобального Півдня, у центрі якого має бути Китай.

Володимир Путін допомагає Сі досягти його цілей, ведучи широкомасштабну війну проти Заходу, що виходить далеко за межі полів боїв в Україні.

Головне завданням російського президента – зруйнувати єдність НАТО. Атакуючи дронами аеропорт у Польщі, через яких постачається зброя Україні, він відкрито попереджає команду Трампа та Брюссель: припиніть озброювати і підтримувати Київ.

Раніше Путін здебільшого здійснював гібридні атаки на Європу у вигляді вбивств, розрізання підводних кабелів, підпалів, втручання у вибори, хабарів, глушіння GPS цивільних і військових літаків тощо. Реакції Заходу на ці дії Росії були недостатні.

Зверніть увагу! В ефірі 24 Каналу політичний консультант Олександр Антонюк зазначив, що наразі на повноцінну повномасштабну агресію чи провокацію Росія не має ресурсів, адже має великі проблеми з бюджетом.

Потрібні реальні дії НАТО, починаючи з встановлення зони заборони польотів над Західною Україною. Натомість Вашингтон і Брюссель занадто часто дозволяють Путіну здобувати стратегічні перемоги за замовчуванням,

– йдеться у матеріалі.

Вашингтон також полегшує перемоги Путіну. Автори статті вважають помилковим підхід Джо Байдена, який допомагав Україні рівно стільки, аби вона змогла вижити. Ще більш катастрофічною є політика Дональда Трампа. Його адміністрація зупинила роботу державних механізмів, які боролися з російською дезінформацією, зокрема у соцмережах. У березні США вийшли з програми, яка розслідує воєнні злочини Росії проти України.

Замість стримування злочинів проти людства, Вашингтон невідомо заохочує їх продовження.

Путін також продовжує використовувати мігрантів як зброю, щоб дестабілізувати східні члени НАТО. У серпні Єврокомісія повідомила, що відстежує "зростання кількості рейсів між східним Лівійським містом Бенгазі та Мінськом". Вважається, що союзник Путіна, генерал Халіфа Хафтар, лівійський воєначальник, який контролює більшість східної Лівії, займається торгівлею біженцями.

Хафтар допомагає Путіну постачати та оснащувати його парамілітарні сили в африканській Сахелі, що є ще однією сферою боротьби Москви проти демократій і американського впливу. Це вже призвело до втрати важливої військової бази США в Нігері.

За відсутності американського лідерства інші правителі, особливо дрібні диктатори та воєначальники, бачать у Росії приклад і починають її підтримувати або наслідувати її дії.

Колумністи Марк Тот та Джонатан Світ вважають, що Дональду Трампу варто дослухатися до своїх генералів, дипломатів та розвідників. Він має зрозуміти, що з Путіним домовитися неможливо. Американському лідеру слід відновити могутність НАТО та використати всі інструменти національної могутності для того, щоб Росія програла в Україні.

Програш у Третій світовій війні Путіну означає також поразку перед Сі Цзіньпіном. Якщо це станеться, то єдиним справжнім переможцем стане Китай,

– підсумували автори.

Що відомо про вторгнення російських дронів у Польщу?