Наполегливі спроби адміністрації Дональда Трампа придушити інакодумство дедалі частіше порівнюють із "червоною панікою" 1950-х років, яку очолював сенатор Джо Маккарті, передає 24 Канал із посиланням на The Finacial Times.

Як США повертаються в епоху "червоної паніки"?

Тепер усе видається набагато небезпечнішим, адже нове "полювання за відьмами" очолює не сенатор, а сам президент США. Дональд Трамп використовує владу для помсти і покарання тих, кого він вважає своїми суперниками.

Як у 1950 роках, сьогодні адміністрація Трамп створює образ "внутрішнього ворога". Він охоплює лівих активістів, журналістів і студентів.

Що таке "червона паніка"

"Червона паніка" епохи Маккарті – це хвиля страху перед комунізмом у США на початку холодної війни. Сенатор Джозеф Маккарті звинувачував чиновників, митців, науковців і навіть військових у симпатіях до СРСР чи шпигунстві. Він використовував боротьбу з "комуністичною загрозою" для придушення інакомислення всередині країни. Тоді створювалися так звані "чорні списки" у Голлівуді (багатьом сценаристам і акторам забороняли працювати), посилювалася атмосфера страху й самоцензури в суспільстві.

Ця епоха запам'яталася також стратою Джуліус і Етель Розенбергів, засуджених за шпигунство на користь Радянського Союзу. У команді обвинувачення проти Розенбергів був Рой Кон, який пізніше став наставником і адвокатом Трампа.

Так, 5 днів потому після вбивства правого активіста Чарлі Кірка у Юті, віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив ліві неурядові організації в підбурюванні до насильства проти адміністрації Трампа.

Заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер своєю чергою заявив, що в США діє "величезний внутрішній терористичний рух", і пообіцяв використати всі ресурси держави, щоб "знищити ці мережі".

Хоча слідство вважає, що вбивця Кірка діяв сам, адміністрація Трампа використала трагедію для атаки на опонентів.

Як ще у США пригнічують свободу слова?

Атмосфера страху поступово поширюється. Декілька журналістів The New York Times і Wall Street Journal повідомили, що отримували попередження від керівництва редакцій бути обережнішими у формулюваннях, аби уникнути судових переслідувань.

Університет Каліфорнії в Лос-Анджелесі (UCLA), Гарвард, Колумбія та ще кілька провідних закладів освіти стали мішенями після студентських протестів проти війни в Газі. Професори та викладачі зізнаються, що самоцензура стає буденністю. Адже будь-яка критика адміністрації може бути витлумачена як підривна діяльність. Адміністрація Трампа погрожує навчальним закладам урізати федеральне фінансування, а також ініціювала перевірки їхніх програм.

Юридичні фірми, які надають допомогу мігрантам і біженцям, повідомляють про несподівані перевірки Міністерства юстиції.

Паралелі з маккартизмом звучать дедалі голосніше. Тоді тисячі людей втратили роботу через звинувачення у "нелояльності" або "симпатіях до комунізму". Сьогодні експерти попереджають, що подібна кампанія може призвести до нового "полювання на відьом" – цього разу спрямованого проти тих, хто критикує адміністрацію Трампа.

Нинішня ситуація становить пряму загрозу для демократії в США. Свобода слова, свобода преси та право на протест – це фундаментальні цінності, які протягом десятиліть вважалися недоторканними.

"Якщо дозволити уряду використовувати інститути влади для переслідування опонентів, ми втратимо найважливіше – довіру до самої системи", – заявила Мері Вайт, професорка права з Прінстона.

За словами професора з політології Джоана Фідлера, маккартизм залишив шрами на цілому поколінні американців. Те, що відбувається зараз, може створити нову культуру страху, яка буде переслідувати країну ще десятиліттями.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка?