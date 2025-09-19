Настойчивые попытки администрации Дональда Трампа подавить инакомыслие все чаще сравнивают с "красной паникой" 1950-х годов, которую возглавлял сенатор Джо Маккарти, передает 24 Канал со ссылкой на The Finacial Times.

Как США возвращаются в эпоху "красной паники"?

Теперь все кажется гораздо опаснее, ведь новую "охоту за ведьмами" возглавляет не сенатор, а сам президент США. Дональд Трамп использует власть для мести и наказания тех, кого он считает своими соперниками.

Как в 1950 годах, сегодня администрация Трамп создает образ "внутреннего врага". Он охватывает левых активистов, журналистов и студентов.

Что такое "красная паника"

"Красная паника" эпохи Маккарти – это волна страха перед коммунизмом в США в начале холодной войны. Сенатор Джозеф Маккарти обвинял чиновников, художников, ученых и даже военных в симпатиях к СССР или шпионаже. Он использовал борьбу с "коммунистической угрозой" для подавления инакомыслия внутри страны. Тогда создавались так называемые "черные списки" в Голливуде (многим сценаристам и актерам запрещали работать), усиливалась атмосфера страха и самоцензуры в обществе.

Эта эпоха запомнилась также казнью Джулиуса и Этель Розенбергов, осужденных за шпионаж в пользу Советского Союза. В команде обвинения против Розенбергов был Рой Кон, который позже стал наставником и адвокатом Трампа.

Так, 5 дней спустя после убийства правого активиста Чарли Кирка в Юте, вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил левые неправительственные организации в подстрекательстве к насилию против администрации Трампа.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в свою очередь заявил, что в США действует "огромное внутреннее террористическое движение", и пообещал использовать все ресурсы государства, чтобы "уничтожить эти сети".

Хотя следствие считает, что убийца Кирка действовал сам, администрация Трампа использовала трагедию для атаки на оппонентов.

Как еще в США подавляют свободу слова?

Атмосфера страха постепенно распространяется. Несколько журналистов The New York Times и Wall Street Journal сообщили, что получали предупреждения от руководства редакций быть осторожнее в формулировках, чтобы избежать судебных преследований.

Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), Гарвард, Колумбия и еще несколько ведущих учебных заведений стали мишенями после студенческих протестов против войны в Газе. Профессора и преподаватели признаются, что самоцензура становится обыденностью. Ведь любая критика администрации может быть истолкована как подрывная деятельность. Администрация Трампа угрожает учебным заведениям урезать федеральное финансирование, а также инициировала проверки их программ.

Юридические фирмы, оказывающие помощь мигрантам и беженцам, сообщают о неожиданных проверках Министерства юстиции.

Параллели с маккартизмом звучат все громче. Тогда тысячи людей потеряли работу из-за обвинений в "нелояльности" или "симпатиях к коммунизму". Сегодня эксперты предупреждают, что подобная кампания может привести к новой "охоте на ведьм" – на этот раз направленной против тех, кто критикует администрацию Трампа.

Нынешняя ситуация представляет прямую угрозу для демократии в США. Свобода слова, свобода прессы и право на протест – это фундаментальные ценности, которые на протяжении десятилетий считались неприкосновенными.

"Если позволить правительству использовать институты власти для преследования оппонентов, мы потеряем самое важное – доверие к самой системе", – заявила Мэри Уайт, профессор права из Принстона.

По словам профессора по политологии Джоана Фидлера, маккартизм оставил шрамы на целом поколении американцев. То, что происходит сейчас, может создать новую культуру страха, которая будет преследовать страну еще десятилетиями.

Что известно об убийстве Чарли Кирка?