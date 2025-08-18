Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін мав певні поступки щодо миру в Україні. За словами президента США, російський президент погодився на гарантії безпеки для нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським.

Що сказав Трамп про погодження Путіна на гарантії безпеки для України?

Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін погодився на гарантії безпеки для України.

Думаю, Путін погодиться з тим, що Україна має мати безпекові гарантії,

– сказав Трамп.

Американський лідер додав, що організує зустріч з Путіним і Зеленським, і, можливо, до неї приєднається.

Також президент США наголосив, що далі з європейськими партнерами вирішать, хто за що відповідатиме у гарантіях безпеки для України.

"Ми будемо говорити детальніше, хто що робитиме. Я позитивно налаштований і думаю, ми можемо досягти колективної домовленості. Європа візьме на себе багато з цього", – заявив Дональд Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України після війни. Але поки що формат цього невідомий.