Пригрозив воєнною відповіддю: Путін зробив низку заяв на нараді з Радбезом
22 вересня російський диктатор провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Під час засідання очільник Кремля виголосив низку заяв.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що виступ Путіна буде "важливим", передає 24 Канал.
Дивіться також Не можна ігнорувати: Келлог пояснив, як треба реагувати на погрози Путіна ядерною зброєю
Диктатор оголосив, що Росія розгортатиме ракети середньої дальності та відмовляється від мораторію. Путін також наголосив, що "Росія впевнена в надійності національних сил стримування". Її плани щодо зміцнення обороноздатності будуються з урахуванням ситуації у світі. Очільник Кремля присвятив свій виступ тому, аби повторити традиційні тези про "поганий" Захід. Мовляв, західні країни підірвали основи для діалогу між державами з ядерною зброєю. "Захід прагне підірвати глобальний паритет і намагається досягти абсолютної переваги", – каже Путін. Путін цинічно зауважив, що "Росія не зацікавлена у підганянні перегонів озброєнь". Мовляв, Кремль виступає за дипломатичні досягнення. За словами диктатора, "Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності, пропонувала шляхи вирішення, але не була почута". Очільник Кремля наголосив, що Росія здатна відповісти на будь-які існуючі та виникаючі погрози не на словах, а шляхом застосування "військово-технічних" заходів. Путін звинуватив Захід у тому, що той своїми діями сприяє деградації стратегічної стабільності у світі. Путін заявив, що Росія готова після 5 лютого 2026 року продовжити протягом року дотримуватися обмежень відповідно до ДСНО. За словами диктатора, такий крок має створити сприятливу атмосферу для подальшого діалогу зі США. При цьому Росія розраховує, що США діятимуть відповідно. "Повна відмова від спадщини ДСНО стала б помилковою", – сказав воєнний злочинець. Довідка: ДСНО – Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. ДСНО обмежував для Росії та США кількість міжконтинентальних балістичних та деяких інших ракет, ядерних боєзарядів. У лютому 2023 року Путін оголосив, що Москва припиняє участь у ДСНО. Термін чинного договору спливає 5 лютого 2026 року.
Диктатор оголосив, що Росія розгортатиме ракети середньої дальності та відмовляється від мораторію.
Путін також наголосив, що "Росія впевнена в надійності національних сил стримування". Її плани щодо зміцнення обороноздатності будуються з урахуванням ситуації у світі.
Очільник Кремля присвятив свій виступ тому, аби повторити традиційні тези про "поганий" Захід. Мовляв, західні країни підірвали основи для діалогу між державами з ядерною зброєю.
"Захід прагне підірвати глобальний паритет і намагається досягти абсолютної переваги", – каже Путін.
Путін цинічно зауважив, що "Росія не зацікавлена у підганянні перегонів озброєнь". Мовляв, Кремль виступає за дипломатичні досягнення.
За словами диктатора, "Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності, пропонувала шляхи вирішення, але не була почута".
Очільник Кремля наголосив, що Росія здатна відповісти на будь-які існуючі та виникаючі погрози не на словах, а шляхом застосування "військово-технічних" заходів.
Путін звинуватив Захід у тому, що той своїми діями сприяє деградації стратегічної стабільності у світі.
Путін заявив, що Росія готова після 5 лютого 2026 року продовжити протягом року дотримуватися обмежень відповідно до ДСНО.
За словами диктатора, такий крок має створити сприятливу атмосферу для подальшого діалогу зі США. При цьому Росія розраховує, що США діятимуть відповідно.
"Повна відмова від спадщини ДСНО стала б помилковою", – сказав воєнний злочинець.
Довідка: ДСНО – Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. ДСНО обмежував для Росії та США кількість міжконтинентальних балістичних та деяких інших ракет, ядерних боєзарядів. У лютому 2023 року Путін оголосив, що Москва припиняє участь у ДСНО. Термін чинного договору спливає 5 лютого 2026 року.