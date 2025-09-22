Пригрозил военным ответом: Путин сделал ряд заявлений на совещании с Совбезом
22 сентября российский диктатор провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Во время заседания глава Кремля сделал ряд заявлений.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что выступление Путина будет "важным", передает 24 Канал.
Диктатор объявил, что Россия будет разворачивать ракеты средней дальности и отказывается от моратория. Путин также отметил, что Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. Ее планы по укреплению обороноспособности строятся с учетом ситуации в мире. Глава Кремля посвятил свое выступление тому, чтобы повторить традиционные тезисы о "плохом" Западе. Мол, западные страны подорвали основы для диалога между государствами с ядерным оружием. "Запад стремится подорвать глобальный паритет и пытается достичь абсолютного превосходства", – говорит Путин. Путин цинично заметил, что Россия не заинтересована в подгонке гонки вооружений. Мол, Кремль выступает за дипломатические достижения. По словам диктатора, Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности, предлагала пути решения, но не была услышана. Глава Кремля отметил, что Россия способна ответить на любые существующие и возникающие угрозы не на словах, а путем применения "военно-технических" мер. Путин обвинил Запад в том, что тот своими действиями способствует деградации стратегической стабильности в мире. Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года соблюдать ограничения в соответствии с ДСНВ. По словам диктатора, такой шаг должен создать благоприятную атмосферу для дальнейшего диалога с США. При этом Россия рассчитывает, что США будут действовать соответственно. "Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным", – сказал военный преступник. Справка: ДСНВ – Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. ДСНВ ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва прекращает участие в ДСНВ. Срок действующего договора истекает 5 февраля 2026 года.
Справка: ДСНВ – Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. ДСНВ ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва прекращает участие в ДСНВ. Срок действующего договора истекает 5 февраля 2026 года.