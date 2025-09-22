Укр Рус
22 сентября, 15:09
10

Пригрозил военным ответом: Путин сделал ряд заявлений на совещании с Совбезом

Анастасия Колесникова

22 сентября российский диктатор провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Во время заседания глава Кремля сделал ряд заявлений.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что выступление Путина будет "важным", передает 24 Канал.

15:14, 22 сентября

Диктатор объявил, что Россия будет разворачивать ракеты средней дальности и отказывается от моратория.

15:13, 22 сентября

Путин также отметил, что Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания. Ее планы по укреплению обороноспособности строятся с учетом ситуации в мире.

15:10, 22 сентября

Глава Кремля посвятил свое выступление тому, чтобы повторить традиционные тезисы о "плохом" Западе. Мол, западные страны подорвали основы для диалога между государствами с ядерным оружием.

"Запад стремится подорвать глобальный паритет и пытается достичь абсолютного превосходства", – говорит Путин.

15:07, 22 сентября

Путин цинично заметил, что Россия не заинтересована в подгонке гонки вооружений. Мол, Кремль выступает за дипломатические достижения.

15:06, 22 сентября

По словам диктатора, Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности, предлагала пути решения, но не была услышана.

15:05, 22 сентября

Глава Кремля отметил, что Россия способна ответить на любые существующие и возникающие угрозы не на словах, а путем применения "военно-технических" мер.

15:04, 22 сентября

Путин обвинил Запад в том, что тот своими действиями способствует деградации стратегической стабильности в мире.

 

15:02, 22 сентября

Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года соблюдать ограничения в соответствии с ДСНВ.

По словам диктатора, такой шаг должен создать благоприятную атмосферу для дальнейшего диалога с США. При этом Россия рассчитывает, что США будут действовать соответственно.

"Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным", – сказал военный преступник.

Справка: ДСНВ – Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. ДСНВ ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва прекращает участие в ДСНВ. Срок действующего договора истекает 5 февраля 2026 года.