Глава Кремля Володимир Путін міг запропонувати США зупинити війну в обмін на всю територію Донбасу, а також визнання Криму російським. Ця ідея викликала скепсис у європейських і українських чиновників.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streer Journal.

Що Путін запропонував США?

Проінформовані про розмову чиновники повідомили виданню, що Путін передав через спецпосланця США Стіва Віткоффа, що погодиться на повне припинення вогню за умови, що Україна відведе свої війська з усієї Донецької області.

У такому випадку Росія отримала б під свій контроль Донецьку та Луганську області, а також Крим, який вона захопила у 2014 році й хоче, щоб його визнали "російською" територією.

Наразі російські війська утримують більшу частину Донецької та Луганської областей, однак ЗСУ досі контролюють значні території, включно з ключовими містами, що є опорними пунктами оборони.

Які етапи передбачає російська пропозиція?

Протягом тижня європейські дипломати намагалися з’ясувати, якою буде доля південних районів Запорізької та Херсонської областей, які також перебувають під окупацією Росії.

Після брифінгів, проведених адміністрацією Трампа, чиновники отримали суперечливі сигнали – чи має намір Путін заморозити лінію фронту в її нинішніх межах, чи планує вивести війська з цих регіонів.

Відомо, що перша телефонна розмова відбулася за участі Трампа, Віткоффа, віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо. У другому дзвінку в четвер ті ж учасники, але вже без президента, спілкувалися разом з українським спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

Під час третьої розмови, яка відбулася у п’ятницю, 8 серпня, Віткофф розповів європейським представникам, що російська пропозиція передбачає два етапи.

Спершу Україна виводить війська з Донецька й лінію фронту заморожують, а потім – друга фаза, коли Путін і Трамп погоджують фінальний мирний план, який згодом обговорюватимуть з президентом Володимиром Зеленським,

– розповів Віткофф.

Український чиновник, який брав участь у розмові з Трампом у середу, заявив, що Київ не відкидає жодних пропозицій, але вважає, що перед будь-якими подальшими діями необхідно домогтися припинення вогню.

Ідею офіційного визнання російського контролю над окупованими територіями українські та європейські представники постійно відхиляли. Конституція України також забороняє президенту самостійно ухвалювати рішення про зміну кордонів.

Крім того, Зеленський неодноразово наголошував, що територіальні питання можуть обговорюватися лише після повного та безумовного припинення бойових дій – цю позицію Київ озвучував неодноразово.

Пропозиція Путіна не дає чіткої відповіді на вимоги України щодо безпекових гарантій, зокрема перспективи вступу до НАТО. Як частину плану глава Кремля пообіцяв ухвалити закон, який би забороняв напади на Україну чи Європу, однак європейські чиновники поставилися до цієї заяви з глибоким скепсисом.

У виданні зазначають, що цей крок виглядає як спроба посилити внутрішній тиск на Зеленського, адже багато українців хочуть завершення війни, але виступають проти передачі великих територій.

Це також могло б стати інструментом, щоб підштовхнути Київ до переговорів і водночас дати Москві шанс уникнути нових санкцій США.