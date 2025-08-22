Росія і США обговорюють можливість співпраці, – Путін про контакти з Вашингтоном
- Росія і США обговорюють можливість співробітництва в Арктиці та на Алясці, відносини між країнами можуть покращитися.
- Володимир Путін відзначив, що відносини з США на низькому рівні, але переговори з Дональдом Трампом були змістовними.
Росія наразі обговорює зі Сполученими Штатами можливість співробітництва в Арктиці та на Алясці. Відносини між країнами можуть покращитися.
Відповідну заяву у п'ятницю, 22 серпня, зробив російський президент Володимир Путін у Сарові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що заявив Путін про відносини зі США?
Володимир Путін під час пресконференції заявив пропагандистам, що відносини Росії та США перебувають на низькому рівні. Утім, на його думку, після приходу Дональда Трампа на посаду президента "замаячило світло у кінці тунелю".
Коментуючи нещодавні переговори обох сторін в Анкориджі, російський диктатор назвав зустріч з Дональдом Трампом "змістовною та відвертою". Каже, що наразі між країнами тривають контакти на рівні міністерств та компанії.
В арктичній зоні розташовані величезні запаси мінеральних ресурсів, Росія вже почала працювати там… Росія обговорює зі США можливість співробітництва в Арктиці та на Алясці,
– заявив він.
Зазначимо, що незадовго до цього перед журналістами у Білому домі виступив і Дональд Трамп. Він похизувався фотографією з Путіним, назвав її "прекрасною" та висловив сподівання, що він може бути на чемпіонаті з футболу у 2026 році.
Які заяви ще пролунали?
Крім того, Путін заявив, що Росія, мовляв, робить усе для того, щоб закінчити війну, яку "почали у 2014 році проти населення Донбасу". Ще він почав звинувачувати "західну пропаганду" у неправдивому висвітленні.
Згадуючи про Європу, диктатор Володимир Путін сказав, що там майже немає суверенітету, але "Росія не може так жити". За його словами, у разі втрати цього "суверенітету" його країна втратить своє існування.