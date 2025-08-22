Росія наразі обговорює зі Сполученими Штатами можливість співробітництва в Арктиці та на Алясці. Відносини між країнами можуть покращитися.

Відповідну заяву у п'ятницю, 22 серпня, зробив російський президент Володимир Путін у Сарові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що заявив Путін про відносини зі США?

Володимир Путін під час пресконференції заявив пропагандистам, що відносини Росії та США перебувають на низькому рівні. Утім, на його думку, після приходу Дональда Трампа на посаду президента "замаячило світло у кінці тунелю".

Коментуючи нещодавні переговори обох сторін в Анкориджі, російський диктатор назвав зустріч з Дональдом Трампом "змістовною та відвертою". Каже, що наразі між країнами тривають контакти на рівні міністерств та компанії.

В арктичній зоні розташовані величезні запаси мінеральних ресурсів, Росія вже почала працювати там… Росія обговорює зі США можливість співробітництва в Арктиці та на Алясці,

– заявив він.

Зазначимо, що незадовго до цього перед журналістами у Білому домі виступив і Дональд Трамп. Він похизувався фотографією з Путіним, назвав її "прекрасною" та висловив сподівання, що він може бути на чемпіонаті з футболу у 2026 році.

Які заяви ще пролунали?