Путін скаржиться, що СРСР та Росії відмовили у вступі до НАТО
- Володимир Путін заявив, що СРСР і Росії двічі відмовили у вступі до НАТО у 1954 та 2000 роках.
- Путін зробив ці заяви під час промови на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі 2 жовтня.
Володимир Путін поскаржився, що Росії двічі "з порогу" відмовляли у вступі до НАТО. За його словами, це було у 1954 році та 2000 року.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на державну пропагандистську інформаційну агенцію Росії "ТАРС".
Що сказав президент Росії про вступ до НАТО?
Володимир Путін заявив, що СРСР, а потім Росія двічі заявляли про готовність вступити до НАТО, обидва рази нібито отримали відмову "з порога".
Це було 1954 року, а також 2000 року під час візиту Клінтона. Обидва рази ми отримали відмову, причому з порога,
– сказав диктатор.
Також очільник Кремля зазначив, що у нинішній ситуації у світі потрібно бути готовими до всього і "ставки надзвичайно високі".
Відповідні заяви російський президент зробив під час промови на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі 2 жовтня.
Інші заяви Путіна під час промови: що відомо?
Російський диктатор відреагував на дії Заходу щодо Москви російським прислів'ям "проти лому немає прийому, крім іншого лома". Він наголосив, що інститути глобального управління, створені в колишню епоху, "втратили свою ефективність".
Також Путін згадав про Україну. Він заявив, що згоден із Трампом, що війни можна було б уникнути, якби "Україну не перетворили на руйнівний інструмент.
На думку Володимира Путіна, Росії неможливо завдати стратегічної поразки. Він вважає, що це поступово зрозуміють навіть "уперті тугодуми".