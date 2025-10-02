Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на державну пропагандистську інформаційну агенцію Росії "ТАРС".

Що сказав президент Росії про вступ до НАТО?

Володимир Путін заявив, що СРСР, а потім Росія двічі заявляли про готовність вступити до НАТО, обидва рази нібито отримали відмову "з порога".

Це було 1954 року, а також 2000 року під час візиту Клінтона. Обидва рази ми отримали відмову, причому з порога,

– сказав диктатор.

Також очільник Кремля зазначив, що у нинішній ситуації у світі потрібно бути готовими до всього і "ставки надзвичайно високі".

Відповідні заяви російський президент зробив під час промови на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі 2 жовтня.

Інші заяви Путіна під час промови: що відомо?