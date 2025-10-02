Путин жалуется, что СССР и России отказали во вступлении в НАТО
- Владимир Путин заявил, что СССР и России дважды отказали во вступлении в НАТО в 1954 и 2000 годах.
- Путин сделал эти заявления во время речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 2 октября.
Владимир Путин пожаловался, что России дважды "с порога" отказывали во вступлении в НАТО. По его словам, это было в 1954 году и в 2000 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на государственное пропагандистское информационное агентство России "ТАСС".
Что сказал президент России о вступлении в НАТО?
Владимир Путин заявил, что СССР, а затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза якобы получили отказ "с порога".
Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причем с порога,
– сказал диктатор.
Также глава Кремля отметил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и "ставки чрезвычайно высоки".
Соответствующие заявления российский президент сделал во время речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 2 октября.
Другие заявления Путина во время речи: что известно?
Российский диктатор отреагировал на действия Запада в отношении Москвы русской пословицей "против лома нет приема, кроме другого лома". Он подчеркнул, что институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, "потеряли свою эффективность".
Также Путин вспомнил об Украине. Он заявил, что согласен с Трампом, что войны можно было бы избежать, если бы "Украину не превратили в разрушительный инструмент.
По мнению Владимира Путина, России невозможно нанести стратегическое поражение. Он считает, что это постепенно поймут даже "упрямые тугодумы".