Владимир Путин пожаловался, что России дважды "с порога" отказывали во вступлении в НАТО. По его словам, это было в 1954 году и в 2000 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на государственное пропагандистское информационное агентство России "ТАСС".

Что сказал президент России о вступлении в НАТО?

Владимир Путин заявил, что СССР, а затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза якобы получили отказ "с порога".

Это было в 1954 году, а также в 2000 году во время визита Клинтона. Оба раза мы получили отказ, причем с порога,

– сказал диктатор.

Также глава Кремля отметил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и "ставки чрезвычайно высоки".

Соответствующие заявления российский президент сделал во время речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 2 октября.

Другие заявления Путина во время речи: что известно?