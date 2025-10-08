Днями Дональд Трамп заявив, що "майже ухвалив рішення" про передачу Україні ракет Tomahawk. Західні ЗМІ зауважують, що їм навіть не обов'язково вилітати з пускових установок.

Просто навіть їхня наявність в Україні може зіграти свою роль у війні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Як ракети Tomahawk впливатимуть на Росію?

Видання зауважує, що постачання "Томагавків" може закінчитися тим, що вони не вилетять з пускових установок. Та й процес передачі, якщо вона буде ухвалена, не буде швидким – на це підуть місяці.

Вони можуть ніколи не покинути свої пускові установки, але це не означає, що вони не матимуть впливу на Москву,

– пише The Telegraph.

Так, у будь-якому випадку Україна зможе використовувати ці ракети як важіль поступового посилення тиску на російського диктатора, аби всадити його за стіл переговорів.

На цьому тлі видання цитує Єгора Чернєва, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який окреслив, як саме можуть бути використані "Томагавки".

Він передбачив низку можливостей та етапів. Зокрема, Трамп може змінити рішення та відмовитися від передачі цих ракет; може дозволити експорт, але водночас заборонити використання; також можливий дозвіл на поступове зростання дальності ударів.

На кожному з цих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори. А тому швидше за все поставки та використання ракет буде дуже поступовим. Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією Кремля. Якщо реакції не буде – зможемо вдарити кількома по російському прикордонню. Якщо ж Путін і після цього не піде на переговори – радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть. Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як Путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по Кремлю та безпосередньо по Путіну,

– зауважив Чернєв.

