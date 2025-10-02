Дональд Трамп нібито дозволив американським розвідслужбам і Пентагону надавати Києву важливу інформацію. Мовиться про дані для планування ракетних атак.

Причім вглиб Росії та по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних офіційних американських посадовців, як зауважив 24 Канал.

Чи справді Трамп схвалив передачу розвідданих і думає давати "Томагавки" для України?

Видання зазначає, що у президента США готове рішення, за яким Україна вперше отримає розвідувальну підтримку для дій за межами її кордонів. А мета цього – підвищення ефективності ударів по нафтопереробних заводах, електростанціях та інших стратегічних об'єктах Росії.

Також Вашингтон нібито просить партнерів у НАТО надати подібну підтримку. Відтак у підсумку це сприятиме послабленню економічної та енергетичної спроможності Кремля вести війну.

Ба більше, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість постачання Україні ракет великої дальності – це Tomahawk і Barracuda. Утім, мовляв, остаточне рішення щодо обсягів і найменувань зброї ще не ухвалили, консультації тривають на найвищих рівнях.

Американські чиновники, пише WSJ, чекають на письмові вказівки від Білого дому, перш ніж ділитися необхідними розвідданими. На запит по коментарі у розвідувальних службах офіційно нічого не сказали з цього приводу.

Зауважимо, раніше Білий дім був дуже обережним щодо передачі далекобійних засобів. А за нової каденції Трампа навіть обмежив запуск американських ракет по російській території, побоюючись ескалації. Наприклад, Atacms надходили до України за Джо Байдена, але наразі їх не використовують.

Ідея про постачання "Томагавків": що передувало?