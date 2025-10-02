Дональд Трамп якобы разрешил американским разведслужбам и Пентагону предоставлять Киеву важную информацию. Речь идет о данных для планирования ракетных атак.

Причем вглубь России и по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных американских чиновников, как отметил 24 Канал.

Действительно ли Трамп одобрил передачу разведданных и думает давать "Томагавки" для Украины?

Издание отмечает, что у президента США готово решение, по которому Украина впервые получит разведывательную поддержку для действий за пределами её границ. А цель этого – повышение эффективности ударов по нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и другим стратегическим объектам России.

Также Вашингтон якобы просит партнёров по НАТО предоставить подобную поддержку. Поэтому в итоге это будет способствовать ослаблению экономической и энергетической способности Кремля вести войну.

Более того, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Украине ракет большой дальности – это Tomahawk и Barracuda. Впрочем, мол, окончательное решение по объемам и наименованиям оружия еще не приняли, консультации продолжаются на самых высоких уровнях.

Американские чиновники, пишет WSJ, ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем делиться необходимыми разведданными. На запрос за комментариями в разведывательных службах официально ничего не сказали по этому поводу.

Заметим, ранее Белый дом был очень осторожным в отношении передачи дальнобойных средств. А при новой каденции Трампа даже ограничил запуск американских ракет по российской территории, опасаясь эскалации. Например, Atacms поступали в Украину при Джо Байдене, но сейчас их не используют.

Идея о поставках "Томагавков": что предшествовало?