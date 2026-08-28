Росія оплакує смерть "боснійського ката" Младича і звинувачує Гаагу у "людожерських рішеннях"

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило офіційну заяву, у якій висловило співчуття родині колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича. У Москві смерть засудженого за геноцид генерала назвали наслідком "людожерських рішень" Гаазького трибуналу, який відхиляв клопотання про його звільнення.

Російські дипломати також заявили про нібито "антисербський ухил" міжнародного суду. Про це йдеться на сайті МЗС Росії.

Що у Росії кажуть про Младича

У МЗС Росії скаржаться, що подавали численні клопотання про тимчасове звільнення Младича, який з 90-их років відомий усьому світу як "Кат Сребрениці" та "М'ясник Боснії", для лікування, однак трибунал відмовляв із гуманітарних підстав.

У дипломатичному відомстві країни-агресорки назвали це "кричущим проявом подвійних стандартів" та висловили глибокі співчуття близьким покійного.

Про смерть 84-річного Ратко Младича у в'язниці ООН стало відомо 27 серпня. Він тривалий час скаржився на стан здоров'я, але суд залишав його під вартою, підкреслюючи, що пенітенціарна система надає належну медичну допомогу.

Зверніть увагу! Про моторошні злочини "Ката Сребрениці" читайте в матеріалі 24 Каналу.

Младич був не просто виконавцем наказів, а ідейним фанатиком, який розглядав війну як історичну помсту.

Він став одним із найбільш розшукуваних людей на планеті. Кат роками переховувався і при тому жив у комфорті, відвідував футбольні матчі та ресторани.

Заарештували його лише у травні 2011 року. І на той момент він вже жив у злиднях, пережив кілька інсультів і був частково паралізований.

У 2017 році Младича визнали винним у геноциді близько 8000 боснійців у Сребрениці, тероризуванні цивільних під час облоги Сараєва та захопленні миротворців у заручники. Його було засуджено до довічного ув'язнення. Остаточний вирок апеляційна палата підтвердила у 2021 році.