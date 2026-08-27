Про смерть засудженого за геноцид та воєнні злочини ексгенерала оголосив сербський телеканал Informer.

Що відомо про смерть Младича?

Затриманий у Сербії 26 травня 2011 року, Младич через п'ять днів був екстрадований до Гааги. У 2017 році суд першої інстанції засудив його до довічного позбавлення волі за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни. Апеляційна палата остаточно підтвердила цей вирок 8 червня 2021 року. Загалом засуджений відбув трохи більше ніж 15 років покарання у в'язниці ООН.

Адвокати та родина Младича разом із владою Сербії тривалий час намагалися перевести його на лікування або домогтися дострокового звільнення за станом здоров'я. Торік захист стверджував, що колишньому генералу залишилося жити приблизно місяць. Проте Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів ООН відхилив усі клопотання з поясненням, що пенітенціарний заклад забезпечує належну медичну допомогу.

Під час розгляду клопотання судді не дійшли спільної думки: троє виступили проти звільнення Младича, тоді як двоє вважали його тяжкий стан і ймовірність близької смерті достатніми гуманітарними підставами, щоб дозволити йому провести останні дні поруч із родиною.

Голова трибуналу Грасіела Гатті Сантана зазначала у своєму рішенні, що сам факт очікуваного швидкого настання смерті не є підставою для умовно-дострокового звільнення. Вона підкреслила, що медична інфраструктура ООН у Гаазі гарантує максимально можливий комфорт перебування.

У квітні та травні 2026 року рідні Младича повідомляли, що він переніс інсульти. У червні його син Дарко розповідав сербським ЗМІ, що батько майже втратив здатність говорити та вже тривалий час був прикутий до ліжка.

Нагадаємо, під час війни у Боснії 1992 – 1995 років Младич командував армією боснійських сербів і перебував у підпорядкуванні Радована Караджича, якого також засуджено до довічного ув'язнення. Ще у 1996 році Младича разом з іншими керівниками на той час невизнаної Республіки Сербської звинуватили у воєнних злочинах, скоєних під час розпаду Югославії. Обвинувачення складалося з 16 пунктів.

Серед головних пунктів були тривала облога Сараєва та геноцид у Сребрениці. Попри вирок міжнародного трибуналу, частина сербських націоналістів продовжує вважати Младича героєм.