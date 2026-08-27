О смерти бывшего генерала, осужденного за геноцид и военные преступления, сообщил сербский телеканал Informer.

Что известно о смерти Младича?

Задержанный в Сербии 26 мая 2011 года, Младич через пять дней был экстрадирован в Гаагу. В 2017 году суд первой инстанции приговорил его к пожизненному лишению свободы за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Апелляционная палата окончательно подтвердила этот приговор 8 июня 2021 года. В общей сложности осужденный отбыл чуть более 15 лет наказания в тюрьме ООН.

Адвокаты и семья Младича вместе с властями Сербии долгое время пытались перевести его на лечение или добиться досрочного освобождения по состоянию здоровья. В прошлом году защита утверждала, что бывшему генералу осталось жить примерно месяц. Однако Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН отклонил все ходатайства, пояснил, что пенитенциарное учреждение обеспечивает надлежащую медицинскую помощь.

При рассмотрении ходатайства судьи не пришли к общему мнению: трое выступили против увольнения Младича, тогда как двое считали его тяжелое состояние и вероятность близкой смерти достаточным гуманитарным основанием, чтобы позволить ему провести последние дни рядом с семьей.

Председатель трибунала Грасиэла Гатти Сантана отметила в своем решении, что сам факт ожидаемого скорого наступления смерти не является основанием для условно-досрочного освобождения. Она подчеркнула, что медицинская инфраструктура ООН в Гааге гарантирует максимально возможный комфорт пребывания.

В апреле и мае 2026 родные Младича сообщали, что он перенес инсульты. В июне его сын Дарко рассказывал сербским СМИ, что отец почти потерял способность говорить и уже долгое время был прикован к постели.

Напомним, во время войны в Боснии 1992 – 1995 годов Младич командовал армией боснийских сербов и находился в подчинении Радована Караджича, который также приговорен к пожизненному заключению. Еще в 1996 году Младича вместе с другими руководителями того времени непризнанной Республики Сербской обвинили в военных преступлениях, совершенных во время распада Югославии. Обвинение состояло из 16 пунктов.

Среди главных пунктов были длительная осада Сараево и геноцид в Сребренице. Несмотря на приговор международного трибунала часть сербских националистов продолжает считать Младича героем.