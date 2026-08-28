Российские дипломаты также заявили о якобы "антисербском уклоне" международного суда. Об этом говорится на сайте МИД России.

Что в России говорят о Младиче

В МИД России жалуются, что подавали многочисленные ходатайства о временном освобождении Младича, который с 90-х годов известен всему миру как "Палач Сребреницы" и "Мясник Боснии", для лечения, однако трибунал отказывал по гуманитарным соображениям.

В дипломатическом ведомстве страны-агрессора назвали это "вопиющим проявлением двойных стандартов" и выразили глубокие соболезнования близким покойного.

О смерти 84-летнего Ратко Младича в тюрьме ООН стало известно 27 августа. Он долгое время жаловался на состояние здоровья, но суд оставлял его под стражей, подчеркивая, что пенитенциарная система оказывает надлежащую медицинскую помощь.

Обратите внимание! О жутких преступлениях "Палача Сребреницы" читайте в материале 24 Канала.

Младич был не просто исполнителем приказов, а идейным фанатиком, который рассматривал войну как историческую месть.

Он стал одним из самых разыскиваемых людей на планете. Палач годами скрывался и при этом жил в комфорте, посещал футбольные матчи и рестораны.

Арестовали его только в мае 2011 года. К тому моменту он уже жил в нищете, пережил несколько инсультов и был частично парализован.

В 2017 году Младича признали виновным в геноциде около 8000 боснийцев в Сребренице, терроризировании мирных жителей во время осады Сараево и захвате миротворцев в заложники. Он был приговорен к пожизненному заключению. Окончательный приговор апелляционная палата подтвердила в 2021 году.