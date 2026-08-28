Российские дипломаты также заявили о якобы "антисербском уклоне" международного суда. Об этом говорится на сайте МИД России.
Что в России говорят о Младиче
В МИД России жалуются, что подавали многочисленные ходатайства о временном освобождении Младича, который с 90-х годов известен всему миру как "Палач Сребреницы" и "Мясник Боснии", для лечения, однако трибунал отказывал по гуманитарным соображениям.
В дипломатическом ведомстве страны-агрессора назвали это "вопиющим проявлением двойных стандартов" и выразили глубокие соболезнования близким покойного.
О смерти 84-летнего Ратко Младича в тюрьме ООН стало известно 27 августа. Он долгое время жаловался на состояние здоровья, но суд оставлял его под стражей, подчеркивая, что пенитенциарная система оказывает надлежащую медицинскую помощь.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Обратите внимание! О жутких преступлениях "Палача Сребреницы" читайте в материале 24 Канала.
Младич был не просто исполнителем приказов, а идейным фанатиком, который рассматривал войну как историческую месть.
Он стал одним из самых разыскиваемых людей на планете. Палач годами скрывался и при этом жил в комфорте, посещал футбольные матчи и рестораны.
Арестовали его только в мае 2011 года. К тому моменту он уже жил в нищете, пережил несколько инсультов и был частично парализован.
В 2017 году Младича признали виновным в геноциде около 8000 боснийцев в Сребренице, терроризировании мирных жителей во время осады Сараево и захвате миротворцев в заложники. Он был приговорен к пожизненному заключению. Окончательный приговор апелляционная палата подтвердила в 2021 году.