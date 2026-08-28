Он скончался в возрасте 84 лет, отбывая пожизненное заключение за геноцид, преступления против человечности и военные преступления – злодеяния, в которых так и не раскаялся. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как разворачивалась трагедия Боснии и Герцеговины?

Весной 1992 года Босния и Герцеговина, следуя примеру Словении и Хорватии, провозгласила независимость от Югославии после общенационального референдума. Однако боснийские сербы, подстрекаемые политическим руководством в Белграде во главе со Слободаном Милошевичем и местным лидером Радованом Караджичем, бойкотировали голосование. Их целью было создание этнически чистой "Великой Сербии".

А это, согласно их жутким убеждениям, требовало безжалостного искоренения несербского населения – преимущественно боснийцев-мусульман и хорватов – с обширных территорий. Именно для выполнения этой макабрической задачи был выбран Ратко Младич, кадровый офицер Югославской народной армии, возглавивший вновь созданные вооруженные силы боснийских сербов.

Младич был не просто исполнителем приказов, а идейным фанатиком, который рассматривал войну как историческую месть. В его извращенном сознании боснийцы были не согражданами, а "турками", против которых он вел священную войну, апеллируя к мифам многовековой давности. Это стало идеологическим фундаментом для зверств, которые потрясли мир и заставили международное правосудие впоследствии пересмотреть сами подходы к классификации военных преступлений.

Первым грандиозным преступлением, лежащим на совести Младича, стала осада Сараево – самая продолжительная осада столицы в современной истории войн, длившаяся 1425 дней. С апреля 1992 года по февраль 1996 года город, который когда-то принимал Зимние Олимпийские игры и славился мультикультурализмом, превращали в гигантский тир. Артиллерия Младича с холмов вокруг Сараево методично уничтожала инфраструктуру, больницы, библиотеки и дома.

Самым страшным элементом этой осады был снайперский террор. Снайперы намеренно целились в мирных жителей – женщин, идущих за водой, людей в очередях за хлебом, детей, играющих на улице. Задокументированный радиоперехват приказа самого Младича: "Бейте по Велешичам и Пофаличам (это районы Сараева – 24 Канал), там мало сербов. Сведите их с ума". Всего во время осады в городе погибли более 10 000 человек, среди них более 1500 детей.

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Сребреница: что произошло в самый мрачный час Европы после Холокоста?

Но имя Ратко Младича навсегда останется связанным с другим географическим пунктом – Сребреницей. В июле 1995 года эта небольшая долина на востоке Боснии стала ареной самого масштабного массового убийства в Европе со времен Второй мировой войны.

Сребреницу ООН объявила "безопасной зоной", ее охранял легковооруженный нидерландский батальон, поэтому туда стекались тысячи боснийцев, ища спасения от этнических чисток. Но 11 июля 1995 года войска Младича почти беспрепятственно вошли в город. Международное сообщество, парализованное бюрократией и отсутствием политической воли, не отреагировало должным образом.

Кадры хроники запечатлели, как Младич, уверенный в своей безнаказанности, раздавал конфеты напуганным боснийским детям перед телекамерами, обещая, что всем гарантирована безопасность – это было крайне циничное представление. Как только камеры выключили, началась тщательно спланированная операция по уничтожению.

Женщин, детей и пожилых людей силой депортировали на автобусах, а всех мужчин и мальчиков отделили. В течение следующих нескольких дней более 8000 боснийцев вывезли на склады, фермы и футбольные поля в окрестностях Братунца и Зворника – и там их методично расстреляли.

Это продолжалось круглосуточно. Чтобы скрыть масштабы геноцида, инженерные войска Младича использовали тяжелые бульдозеры для захоронения тел в массовых могилах. Когда международное давление усилилось, тела выкапывали и перезахоранивали во вторичных и третичных могилах, расчленяя останки.

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Правосудие затянулось, но не отступило: что случилось с Ратко Младичем?

После подписания Дейтонских соглашений в декабре 1995 года, положивших конец войне, Младич стал одним из самых разыскиваемых людей на планете. Он годами скрывался, пользуясь поддержкой радикальных элементов в сербской армии и спецслужбах. При этом жил в комфорте, посещал футбольные матчи и рестораны в Белграде, пока в 2001 году не произошел арест Слободана Милошевича и политический климат в Сербии не изменился под давлением требований об интеграции в ЕС.

Младича арестовали только в мае 2011 года – к тому моменту он уже жил в нищете, пережил несколько инсультов и был частично парализован. Поэтому перед судом в Гааге тогда уже предстал не бравый генерал, а пожилой больной человек – однако его сущность не изменилась. Во время судебных заседаний Младич неоднократно демонстрировал пренебрежение к суду, кричал на свидетелей, выживших в его лагерях смерти (по всему миру разлетелся его жест "перерезанное горло"), и отказывался признавать трибунал.

В 2017 году Ратко Младич был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, включая геноцид в Сребренице, и приговорен к пожизненному заключению. В 2021 году Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов окончательно отклонил его апелляцию, закрепив приговор навсегда. Однако тот так и не признал свою вину и не раскаялся в содеянном.

Смерть Ратко Младича в 2026 году актуализировала опасную проблему – героизацию военных преступников. Даже сегодня в некоторых частях Балкан можно увидеть граффити с лицом Младича, а радикальные политики продолжают отрицать факт геноцида, называя его "западной выдумкой". Но как бы то ни было, палач Сребреницы умер в позоре, изолированный от мира, и останется в истории не как полководец, а как эталон бесчеловечной жестокости.