Польща несподівано виступила проти вступу України до ЄС: що стоїть за резолюцією

Сьогодні, 11 липня, в опозиційній партії Польщі "Право і справедливість" (PiS) заявили, що вони внесуть до Сейму резолюцію із закликом блокувати євроінтеграцію України через, буцімто, "прославляння" виконавців злочинів на Волині. Це може бути наслідком протистояння між двома польськими політиками від цієї партії.

Саме Ярослав Качинський та Кароль Навроцький борються за лідерство. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зазначивши, що це негативно впливає на україно-польські відносини.

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Політолог пояснив, що раніше схоже відбувалось і в Угорщині – парламент ухвалив рішення, що за жодних обставин не можна підтримувати євроінтеграцію України. Однак потім змінилася влада та змінилася позиція (зараз ми бачимо, що Угорщина підтримала відкриття кластерів)

Тому те, що ми бачимо з боку PiS, тобто цю резолюцію, – це є продовженням заяви Ярослава Качинського, лідера відповідної партії, який раніше озвучував подібну ініціативу. Але ця ініціатива народжена не огляду якоїсь ненависті до України. Всередині самої партії "Право і Справедливість" є дуже серйозна боротьба між поколіннями. Якраз тут питання, хто поведе партію вперед,

– сказав він.

Кароль Навроцький, коли його висували в президенти від PiS, не був членом партії. Оскільки він переміг і зараз має ріст в рейтингу довіри (ми бачили ці показники майже 55%), йде намагання змістити Ярослава Качинського.

І Качинський зараз на тій хвилі, яку розпочав Навроцький, намагається її перехопити і в такому "українотоксичному" аспекті якраз цими ініціативами намагається показати, що він не менш рішучий і може показувати жорстку політику.

Чаленко про резолюцію Польщі: дивіться відео

"Я принаймні радий, що наша реакція тут є максимально з холодним розумом. Ми розуміли, що 11 липня буде для нас складним. Ми пам'ятаємо і прогнози очільника ГУР Кирила Буданова щодо цього", – підкреслив політолог.

Він додав, що зараз між Україною та Польщею є кроки на залагодження ситуації. Ймовірно, що період відносної стабілізації відносин між країнами буде допоки Польща остаточно не порине в парламентську кампанію, вибори до якої відбудуться восени наступного року.