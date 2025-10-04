У Молдові відбулися парламентські вибори. Питання того, чи матиме фракцію прорумунська партія "Демократія вдома" повинен ще вирішити Конституційний суд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News Maker.

Що відомо про інтригу в парламенті Молдови

Центрвиборчком встановив, що партія "Демократія вдома" порушила Виборчий кодекс, вела скоординовану кампанію TikTok і не вказала витрати на просування в соцмережах. Тому є всі підстави для анулювання її результатів на парламентських виборах.

Оскільки голосування вже відбулося, вирішити долю партії повинен Конституційний суд.

Також оскаржити в Апеляційній палаті можна і рішення ЦВК про позбавлення державного фінансування партії на рік.

Скарги на партію "Демократію вдома" подали правляча PAS та Національний інспекторат розслідувань. Вони стверджували, що партія використовувала мережу фейкових акаунтів у TikTok та інших соцмережах, які активно розповсюджували її матеріали та набрали мільйони переглядів.

Крім цього, партія Санду звернула увагу на відеоролик за участю румунського політика Джордже Сіміона, якому заборонено в'їзд до Молдови. У ньому політик закликав голосувати за партію на парламентських виборах. "Демократія вдома" всі звинувачення відкидає.

Що відомо про результати виборів у Молдові?