Вибори у Молдові: чому результати партії "Демократія вдома" можуть анулювати
- Центрвиборчком Молдови встановив, що партія "Демократія вдома" порушила Виборчий кодекс, ведучи кампанію через TikTok без вказання витрат, що може призвести до анулювання її результатів.
- Конституційний суд вирішуватиме долю партії; скарги подали правляча PAS та Національний інспекторат розслідувань.
У Молдові відбулися парламентські вибори. Питання того, чи матиме фракцію прорумунська партія "Демократія вдома" повинен ще вирішити Конституційний суд.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News Maker.
Що відомо про інтригу в парламенті Молдови
Центрвиборчком встановив, що партія "Демократія вдома" порушила Виборчий кодекс, вела скоординовану кампанію TikTok і не вказала витрати на просування в соцмережах. Тому є всі підстави для анулювання її результатів на парламентських виборах.
Оскільки голосування вже відбулося, вирішити долю партії повинен Конституційний суд.
Також оскаржити в Апеляційній палаті можна і рішення ЦВК про позбавлення державного фінансування партії на рік.
Скарги на партію "Демократію вдома" подали правляча PAS та Національний інспекторат розслідувань. Вони стверджували, що партія використовувала мережу фейкових акаунтів у TikTok та інших соцмережах, які активно розповсюджували її матеріали та набрали мільйони переглядів.
Крім цього, партія Санду звернула увагу на відеоролик за участю румунського політика Джордже Сіміона, якому заборонено в'їзд до Молдови. У ньому політик закликав голосувати за партію на парламентських виборах. "Демократія вдома" всі звинувачення відкидає.
Що відомо про результати виборів у Молдові?
На парламентських виборах 28 вересня у Молдові перемогла правляча партія PAS, набравши 50,2% голосів. На другому місці – проросійський Патріотичний блок соціалістів, комуністів та партії "Майбутнє Молдови" з результатом 24,17%. Також відсотковий поріг пройшли блок "Альтернатива", "Наша партія" і "Демократія вдома", яка набрала 5,62%.
Після поразки опозиція організувала 29 вересня мітинг в Кишиневі. На ньому були присутні приблизно 1000 людей.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу заявив, що на Молдову чекають непрості часи. Він зауважив, що Росія далі буде намагатися вплинути на ситуацію у Молдові. Проєвропейська більшість у парламенті нестійка, тому говорити про перемогу відповідних сил поки що зарано.