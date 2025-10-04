В Молдове состоялись парламентские выборы. Вопрос того, будет ли иметь фракцию прорумынская партия "Демократия дома" должен еще решить Конституционный суд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Maker.

Что известно об интриге в парламенте Молдовы

Центризбирком установил, что партия "Демократия дома" нарушила Избирательный кодекс, вела скоординированную кампанию TikTok и не указала расходы на продвижение в соцсетях. Поэтому есть все основания для аннулирования ее результатов на парламентских выборах.

Поскольку голосование уже состоялось, решить судьбу партии должен Конституционный суд.

Также обжаловать в Апелляционной палате можно и решение ЦИК о лишении государственного финансирования партии на год.

Жалобы на партию "Демократию дома" подали правящая PAS и Национальный инспекторат расследований. Они утверждали, что партия использовала сеть фейковых аккаунтов в TikTok и других соцсетях, которые активно распространяли ее материалы и набрали миллионы просмотров.

Кроме этого, партия Санду обратила внимание на видеоролик с участием румынского политика Джордже Симиона, которому запрещен въезд в Молдову. В нем политик призвал голосовать за партию на парламентских выборах. "Демократия дома" все обвинения отвергает.

Что известно о результатах выборов в Молдове?