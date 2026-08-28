Агресія Росії проти ЄС стає зухвалішою та вже не схожа на гібридну війну, – Politico

Деякі аналітики вважають, що конфлікт із Росією вже не є просто гібридним. Такі висновки вони роблять на тлі вторгнень безпілотників, замахів і диверсій на території країн ЄС.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Що кажуть про загрозу ЄС від Росії?

Агресія Росії проти Європи виглядає "дедалі зухвалішою". Але європейські лідери ЄС досі неохоче називають її тим, на що вона дедалі більше схожа. А на думку служб безпеки – це саме війна.

Натомість політики послуговуються м'якшим терміном – гібридна війна. Це дозволяє ЄС і НАТО уникнути військової відповіді.

Представник ЄС у коментарі Politico заявив, що терміни "гібридні загрози" та "гібридна війна" використовують для опису дій, які не доходять до рівня прямих нападів на європейські військові чи цивільні об'єкти. За його словами, це дозволяє ЄС уникнути стану війни, а тому не вимагає військової відповіді з боку ЄС чи НАТО.

Ще одна причина полягає в тому, що будь-яке припущення про перебування ЄС у стані війни або прямого конфлікту з Росією може мати серйозні економічні наслідки, змушуючи інвесторів залишати країну.

"Ми схильні використовувати термін "гібридні дії", оскільки ми виходимо далеко за межі самих лише погроз – як бачимо на прикладі кібератак, саботажу та вторгнень безпілотників. Ми реагуємо на ці ворожі дії: наприклад, коли союзники скоординували висилку російських "дипломатів" і коли ми розмістили військові сили в Балтійському морі для запобігання пошкодженню підводної інфраструктури", цитує видання заступника помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних технологій та кібербезпеки Джеймса Аппатурая.

Але, як пише видання, цей термін все частіше піддається критиці, адже Росія посилює диверсії, кібератаки та інші операції по всій Європі.

Експерти з питань безпеки, дипломати та представники оборонного відомства вважають, що через ярлик "гібридний" існує ризик, що серйозність загрози буде недооцінена, а ще ним можна приховати, наскільки сильно вже загострилося протистояння з Москвою.

У виданні пригадали атаку безпілотників на аеропорт у Лейпцигу у Німеччині. Там днями виявили уже третій БпЛА із вибухівкою. Тим часом канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що його країна стикається з "дуже реальними загрозами" на тлі "посиленої уваги з боку гібридних терористів".

На думку деяких розвідників, подібні інциденти можуть бути передвісниками прямого нападу Росії на державу НАТО.

На тлі посилення напруження директор ЦРУ Джон Реткліфф нещодавно відвідав Москву, щоб застерегти Кремль від таких дій.

Ми справді перебуваємо в стані гібридної війни, яка не така вже й "гібридна". Протягом останніх місяців керівники всіх моїх оборонних компаній посилили особисту охорону,

– заявив колишній помічник генерального секретаря НАТО, а нині голова Європейської асоціації аерокосмічної, оборонної та безпекової промисловості Каміль Гранд.

Але лідери та офіційні особи ЄС намагаються уникнути будь-яких припущень про те, що Росія перебуває "на порозі прямого удару".

Ми можемо цілком чітко заявити, що європейські служби не вбачають жодної загрози нападу на європейські країни,

– анонімно зазначив європейський високопосадовець.

Нагадаємо, американська розвідка публічно заявляла, що Росія може напасти на НАТО у найближчі кілька років. Але візит глави ЦРУ до Москви може означати, що Путін готується здійснити агресію вже найближчим часом.