Об этом говорится в материале Politico.

Что говорят об угрозе со стороны России для ЕС

Агрессия России против Европы выглядит "все более дерзкой". Но европейские лидеры ЕС до сих пор неохотно называют ее тем, на что она все больше похожа. А по мнению служб безопасности – это именно война.

Вместо этого политики используют более мягкий термин – гибридная война. Это позволяет ЕС и НАТО избежать военного ответа.

Представитель ЕС в комментарии Politico заявил, что термины "гибридные угрозы" и "гибридная война" используются для описания действий, которые не доходят до уровня прямых нападений на европейские военные или гражданские объекты. По его словам, это позволяет ЕС избежать состояния войны, а значит, не требует военного ответа со стороны ЕС или НАТО.

Еще одна причина заключается в том, что любое предположение о нахождении ЕС в состоянии войны или прямого конфликта с Россией может иметь серьезные экономические последствия, заставляя инвесторов покидать страну.

"Мы склонны использовать термин "гибридные действия", поскольку речь идет о явлениях, выходящих далеко за рамки одних лишь угроз – как видно на примере кибератак, саботажа и вторжений беспилотников. Мы реагируем на эти враждебные действия: например, когда союзники скоординировали высылку российских "дипломатов" и когда мы разместили военные силы в Балтийском море для предотвращения повреждения подводной инфраструктуры", – цитирует издание заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных технологий и кибербезопасности Джеймса Аппатурая.

Однако, как пишет издание, этот термин все чаще подвергается критике, ведь Россия активизирует диверсии, кибератаки и другие операции по всей Европе.

Эксперты по вопросам безопасности, дипломаты и представители оборонного ведомства считают, что из-за ярлыка "гибридный" существует риск, что серьезность угрозы будет недооценена, а еще им можно скрыть, насколько сильно уже обострилось противостояние с Москвой.

В издании напомнили об атаке беспилотников на аэропорт в Лейпциге в Германии. Там на днях обнаружили уже третий БПЛА со взрывчаткой. Между тем канцлер Фридрих Мерц отметил, что его страна сталкивается с "очень реальными угрозами" на фоне "повышенного внимания со стороны гибридных террористов".

По мнению некоторых разведчиков, подобные инциденты могут быть предвестниками прямого нападения России на государство НАТО.

На фоне усиления напряженности директор ЦРУ Джон Ретклифф недавно посетил Москву, чтобы предостеречь Кремль от таких действий.

Мы действительно находимся в состоянии гибридной войны, которая уже не такая уж и "гибридная". В течение последних месяцев руководители всех моих оборонных компаний усилили личную охрану,

– заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО, а ныне председатель Европейской ассоциации аэрокосмической, оборонной и безопасности промышленности Камиль Гранд.

Однако лидеры и официальные лица ЕС стараются избегать каких-либо предположений о том, что Россия находится "на пороге прямого удара".

Мы можем совершенно четко заявить, что европейские службы не видят никакой угрозы нападения на европейские страны,

– анонимно отметил европейский высокопоставленный чиновник.

Напомним, что американская разведка публично заявляла, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие несколько лет. Но визит главы ЦРУ в Москву может означать, что Путин готовится к агрессии уже в ближайшее время.