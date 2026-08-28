Прибытие Джона Ретклиффа в Москву на военно-транспортном самолете C-17 в сопровождении американского кортежа может свидетельствовать о том, что США сочли полученную разведывательную информацию важной и срочной. На это обращают внимание в Институте изучения войны.

Какие планы России заставили США беспокоиться?

Тот факт, в каком формате проходила поездка главы ЦРУ в Москву, может свидетельствовать о том, что США опасаются возможного нападения России на Альянс уже в ближайшее время.

По данным The Wall Street Journal, Ретклифф предупредил Россию не нападать на страны НАТО. Он также предостерег российских чиновников от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой.

Визит директора ЦРУ в Москву для передачи подобного предупреждения является необычным и обычно используется в делах чрезвычайной важности и высокой деликатности,

– отметили аналитики.

27 августа директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с Ретклиффом.

Российский инсайдерский ресурс ВЧК-ОГПУ также утверждал 26 августа, что на встрече присутствовали два руководителя подразделений ФСБ России, в частности руководитель подразделения, ответственного за операции на территории бывших советских республик.

Характер российской угрозы, которую США, по сообщениям, пытаются сдержать в 2026 году, существенно отличается от ситуации в конце 2021 года, когда Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину.

Последний визит директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс пытался в последний момент убедить Россию отказаться от полномасштабного вторжения в Украину.

Однако ситуация во время визита Ретклиффа в 2026 году совершенно иная, поэтому прямое сравнение этих двух поездок не совсем корректно.

В конце 2021-го – начале 2022 года российские войска уже активно наращивали у украинской границы количество военной техники, личного состава и других ресурсов, готовясь к масштабному вторжению.

В то же время ISW не зафиксировал конкретных признаков того, что Россия готовится к масштабному вторжению в страны Балтии.

Однако Россия может нанести удары по целям в странах Балтии или осуществить ограниченное сухопутное вторжение небольшими силами. Для такой операции не обязательно требуется масштабная и заметная переброска войск, поэтому она может не иметь тех признаков подготовки, которые аналитики наблюдали в 2021 году перед вторжением в Украину.

Пока неясно, отдавал ли приказ или одобрял ли президент России Владимир Путин проведение каких-либо подобных операций. В то же время сам визит Ретклиффа является важным сигналом и может свидетельствовать о том, что у США есть информация о подготовке России к акту агрессии в более ближайшей перспективе, а не просто "в ближайшие несколько лет".