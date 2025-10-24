"Медові" пастки для США: як Кремль та Пекін намагаються отримати доступ до Кремнієвої долини

Росія та Китай використовують красивих жінок як інструмент шпигунства за працівниками Кремнієвої долини. Деякі "агентки" не лише спокушають фахівців, а й іноді виходять заміж та народжують дітей.

Китайські та російські агенти проводять справжню "сексуальну" кампанію проти фахівців Кремнієвої долини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

Що відомо про "шпигунів-спокусниць"?

Джеймс Малвенон, директор з розвідки компанії Pamir Consulting, оцінює ризики для американських компаній у Китаї. Він зізнається, що на нього часто виходять іноземні спокусниці, які намагаються дістати секрети технологій США.

Я отримую величезну кількість дуже витончених запитів у LinkedIn від одного і того ж типу привабливих молодих китаянок. Схоже, останнім часом це дійсно стало відбуватися частіше,

– додає він.

Малвенон уже 30 років досліджує проблеми промислового шпигунства для США, тож, за його словами, тактика "медової пастки" є "реальною вразливістю" для американців. Він наголошує, що американці через закон та культуру до таких методів не вдаються, саме тому у Китаю та Росії є перевага у цій "сексуальній" війні.

Колишній співробітник контррозвідки США розповідає, що під час допомоги менеджменту Кремнієвої долини розслідував справу однієї "гарної росіянки" з аерокосмічної компанії, яка вийшла заміж за американця.

В процесі розслідування з'ясувалось, що вона в 20-річному віці навчалася в модельній академії, а згодом відвідувала "російську школу м’якої сили", після проходження якої зникла на 10 років і знову з'явилась уже в США як "експерт із криптовалют".

Однак, за словами експерта, наразі жінка намагається досягти успіху у військово-космічній сфері, а не займатись криптовалютою – чоловік абсолютно нічого не підозрює.

З'являтися, одружуватися з ціллю, заводити з нею дітей — і вести довічну операцію зі збору інформації. Про це дуже неприємно думати, але це дуже поширено,

– продовжив ексспівробітник контррозвідки.

Жінки-шпигунки прагнуть максимально прив'язати себе до американців, зокрема через шлюб та дітей.

За інформацією видання, "сексуальна війна" – лише один із багатьох способів Росії та Китаю маніпулювати американськими IT-фахівцями.

Складність цієї специфічної війни полягає у складному виявленні агентів, адже Москва та Пекін використовують для таких операцій абсолютно звичайних на вигляд людей – інвесторів, криптоаналітиків, бізнесменів.

Співробітник контррозвідки США розповів, що китайці наразі використовують стратегію, яка зачіпає абсолютно всі суспільні верстви населення, щоб отримати технології та таланти США. Ще п'ятеро експертів з контррозвідки підтвердили, що влада Китаю організовує стартап-конкурси в США, щоб викрадати конфіденційні бізнес-плани, а спецслужби згодом здійснюють диверсії в американських технологічних фірмах.

За інформацією Комітету з національної безпеки Палати представників, у лютому Комуністична партія Китаю за останні чотири роки провела більш ніж 60 шпигунських операцій у США. У контррозвідці побоюються, що це "лише верхівка айсберга".

Комісія з крадіжки американської інтелектуальної власності оцінила збитки від викрадення комерційних таємниць у 600 мільярдів доларів на рік, а головним винуватцем назвала Китай.

