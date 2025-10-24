Китайські та російські агенти проводять справжню "сексуальну" кампанію проти фахівців Кремнієвої долини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

Що відомо про "шпигунів-спокусниць"?

Джеймс Малвенон, директор з розвідки компанії Pamir Consulting, оцінює ризики для американських компаній у Китаї. Він зізнається, що на нього часто виходять іноземні спокусниці, які намагаються дістати секрети технологій США.

Я отримую величезну кількість дуже витончених запитів у LinkedIn від одного і того ж типу привабливих молодих китаянок. Схоже, останнім часом це дійсно стало відбуватися частіше,

– додає він.

Малвенон уже 30 років досліджує проблеми промислового шпигунства для США, тож, за його словами, тактика "медової пастки" є "реальною вразливістю" для американців. Він наголошує, що американці через закон та культуру до таких методів не вдаються, саме тому у Китаю та Росії є перевага у цій "сексуальній" війні.

Колишній співробітник контррозвідки США розповідає, що під час допомоги менеджменту Кремнієвої долини розслідував справу однієї "гарної росіянки" з аерокосмічної компанії, яка вийшла заміж за американця.

В процесі розслідування з'ясувалось, що вона в 20-річному віці навчалася в модельній академії, а згодом відвідувала "російську школу м’якої сили", після проходження якої зникла на 10 років і знову з'явилась уже в США як "експерт із криптовалют".

Однак, за словами експерта, наразі жінка намагається досягти успіху у військово-космічній сфері, а не займатись криптовалютою – чоловік абсолютно нічого не підозрює.

З'являтися, одружуватися з ціллю, заводити з нею дітей — і вести довічну операцію зі збору інформації. Про це дуже неприємно думати, але це дуже поширено,

– продовжив ексспівробітник контррозвідки.

Жінки-шпигунки прагнуть максимально прив'язати себе до американців, зокрема через шлюб та дітей.

За інформацією видання, "сексуальна війна" – лише один із багатьох способів Росії та Китаю маніпулювати американськими IT-фахівцями.

Складність цієї специфічної війни полягає у складному виявленні агентів, адже Москва та Пекін використовують для таких операцій абсолютно звичайних на вигляд людей – інвесторів, криптоаналітиків, бізнесменів.

Співробітник контррозвідки США розповів, що китайці наразі використовують стратегію, яка зачіпає абсолютно всі суспільні верстви населення, щоб отримати технології та таланти США. Ще п'ятеро експертів з контррозвідки підтвердили, що влада Китаю організовує стартап-конкурси в США, щоб викрадати конфіденційні бізнес-плани, а спецслужби згодом здійснюють диверсії в американських технологічних фірмах.

За інформацією Комітету з національної безпеки Палати представників, у лютому Комуністична партія Китаю за останні чотири роки провела більш ніж 60 шпигунських операцій у США. У контррозвідці побоюються, що це "лише верхівка айсберга".

Комісія з крадіжки американської інтелектуальної власності оцінила збитки від викрадення комерційних таємниць у 600 мільярдів доларів на рік, а головним винуватцем назвала Китай.

Що намагались викрасти китайські шпигуни в України?